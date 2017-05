Warner Music schickt hochkarätige Delegation zur Midem

Mit Beth Appleton, Simon Robson und Jonas Siljemark kommen drei leitende Musikmanager von Warner Music zur Musikmesse Midem, die vom 6. bis zum 9. Juni 2017 in Cannes stattfindet.In ihrer Keynote, die am 7. Juni um 17.30 Uhr eingeplant ist, wollen Appleton, Robson und Siljemark über die Karriere des dänischen Musikers Christopher sprechen. Der Sänger feierte 2012 vorerst in seiner Heimat Dänemark Erfolge, stürmte jedoch anschließend die Charts in China. Damit sei Christopher ein Beispiel für die Philosophie des Konzerns, dass Erfolg überall entstehen könne und dann in den Rest der Welt übertragen werden kann. Die Geschichte des dänischen Künstlers schaffte es zuletzt sogar als Vorzeigebeispiel ins 2016er-Jahrbuch der IFPI . Christopher ist mit seinem Manager Thomas Børresen ebenfalls bei der Keynote in Cannes mit dabei.Beth Appleton verantwortet seit 2014 als Senior Vice President Global Marketing bei Warner Music Kampagnen von Künstlern wie Bruno Mars, Charlie Puth, Coldplay, David Guetta oder Ed Sheeran.Simon Robson stieß bereits 1998 zu Warner Music und leitet inzwischen als President of Warner Music Asia die Aktivitäten des Konzerns auf dem asiatischen Markt, um die skandinavische Region kümmert sich wiederum seit 2003 Jonas Siljemark als President Warner Music Nordics.

