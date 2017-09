Warner Music Night führt Tradition auf der Reeperbahn fort

Bei der zwölften Ausgabe der Warner Music Night auf dem Reeperbahn Festival präsentieren sich die Newcomer-Band Klan, der australische Singer/Songwriter Vance Joy und ein Special Guest, den der Major wie in den Vorjahren erst kurz vor der Veranstaltung bekanntgeben will. Das traditionelle Event geht am Festivalfreitag, dem 22. September 2017, im Docks über die Bühne.Der Australier Vance Joy veröffentlichte bereits 2014 sein Debütalbum "Dream Your Life Away" . Für Singles wie "Riptide" , "Fire And The Flood" oder "Georgia" erhielt er vielfache Platin-Auszeichnungen.Das Deutschpop-Duo Klan will 2018 sein erstes Album auf den Markt bringen. Bei der Produktion steht ihnen Tim Tautorat zur Seite, der auch schon mit Acts wie Faber, AnnenMayKantereit oder den Kooks zusammenarbeitete.Zur Warner Music Night 2016 kamen nach Unternehmensangaben über 5000 Besucher.

Quelle: MusikWoche

