Warner Music macht 2017 zum Sire-Jahr

Großansicht Entdeckte Acts wie Madonna oder die Ramones: Seymour Stein hier auf der Tallinn Music Week 2013 (Bild: Kristel Aija) Entdeckte Acts wie Madonna oder die Ramones: Seymour Stein hier auf der Tallinn Music Week 2013 (Bild: Kristel Aija)

Vor 50 Jahren gründete Seymour Stein das Label Sire Records , dass mit Künstlern wie den Ramones, Madonna oder den Talking Heads Geschichte schrieb. Am 6. Februar 2017 beginnen die Jubiläumsfeierlichkeiten von Sire mit einem Event im Vorfeld der Grammy Awards in Los Angeles.Im Grammy Museum spricht Unternehmensgründer Seymour Stein dann auf einer Paneldiskussion mit dem Gitarristen Billy Duffy, dem Regisseur Brett Ratner und Beggars-Group-Chairman Marin Mills. Scott Goldmann, Vice President Grammy Foundation, fungiert dabei als Moderator.Außerdem will Stein im Laufe des Jahres eine Autobiographie auf den Markt bringen. Weitere Schwerpunkte des Jubiläums bilden unter anderem ein limitiertes Vinyl-Box-Set von Sire Records, der Start einer überarbeiteten Website, aber auch Veröffentlichungen neugewonnenener Künstler wie Ethan Gruska, Sugarmen oder Cold Fronts.Nachdem Stein seine ersten Erfahrungen im Musikgeschäft bei "Billboard", King Records und Red Bird Records machte, schuf er 1967 zusammen mit Richard Gottehrer Sire Records. Das Label arbeitete in den ersten Jahren mit britischen Bands wie Barclay James Harvest, Climax Blues Band oder Rennaisance zusammen.Als Stein 1976 die Ramones gewinnen konnte, hatte sich Sire Records als unabhängiges Label etabliert. Im gleichen Jahr schloss die Firma einen Vertriebsvertrag mit Warner Music. Vier Jahre später übernahm die Warner Music Group das Label, und Stein wurde neben seiner Rolle als President von Sire auch Vice President von Warner Bros. Records Es folgten erfolgreiche Jahre in den 80er-Jahren: So bekam zum Beispiel Madonna ihren ersten Plattenvertrag bei Sire Records. Mit Bands wie den Talking Heads, Erasure oder Depeche Mode gelang es Seymour Stein, New Wave in den USA massentauglich zu machen. Auch Künstler wie Primal Scream, Wilco, Aphex Twin oder Dinosaur J. arbeiteten in den USA mit Sire zusammen.1983 war Stein zudem an der Gründung der Rock and Roll Hall Of Fame beteilgt, in die er 2005 schließlich auch selbst aufgenommen wurde."Er gehört zu den großen Pionieren in der Musikindustrie", erklärt Steve Cooper, CEO Warner Music Group: "Seine Bedeutung für die Entwicklung von Warner Music als Zuhause für innovative Künstler moderner Musik ist unschätzbar."

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu Unternehmen MusikWoche.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Musikbranche. Kostenlos lesen