Warner Music liegt in der Edelmetallstatistik vorn

Großansicht Er ist derzeit der Goldjunge für Warner Music: Ed Sheeran Er ist derzeit der Goldjunge für Warner Music: Ed Sheeran

Biffy Clyro: "Opposites" Gold 1-fach 100000 Warner Music Group Germany Holding GmbH Alben

Helene Fischer: "Helene Fischer" Gold 3-fach 300000 Universal Music Entertainment GmbH Alben

Max Giesinger: "Der Junge, der rennt" Gold 1-fach 100000 BMG Rights Management GmbH Alben

Sia: "This Is Acting" Gold 1-fach 100000 Sony Music Entertainment Germany GmbH Alben

The Kelly Family: "We Got Love" Gold 1-fach 100000 Universal Music Entertainment GmbH Alben

The Rolling Stones: "Blue & Lonesome" Gold 3-fach 300000 Universal Music Entertainment GmbH Alben

Vanessa Mai: "Für dich" Platin 1-fach 200000 Sony Music Entertainment Germany GmbH Alben

Alice Merton: "No Roots" Gold 1-fach 200000 Merton, Alice & Grauwinkel, Paul GbR Single

Bruno Mars: "24k Magic" Gold 1-fach 200000 Warner Music Group Germany Holding GmbH Single

Bruno Mars: "Count On Me" Gold 1-fach 150000 Warner Music Group Germany Holding GmbH Single

Bruno Mars: "It Will Rain" Gold 1-fach 150000 Warner Music Group Germany Holding GmbH Single

Burak Yeter feat. Danelle Sandoval: "Tuesday" Platin 1-fach 400000 Warner Music Group Germany Holding GmbH Single

Burak Yeter feat. Danelle Sandoval: "Tuesday" Gold 1-fach 200000 Warner Music Group Germany Holding GmbH Single

David Guetta feat. Skylar Grey: "Shot Me Down" Gold 1-fach 150000 Warner Music Group Germany Holding GmbH Single

Ed Sheeran: "Galway Girl" Gold 1-fach 200000 Warner Music Group Germany Holding GmbH Single

Ed Sheeran: "Shape Of You" Diamond 1-fach 1000000 Warner Music Group Germany Holding GmbH Single

Flo Rida: "My House" Gold 1-fach 200000 Warner Music Group Germany Holding GmbH Single

Fun.: "Some Nights" Gold 1-fach 150000 Warner Music Group Germany Holding GmbH Single

Galantis: "Runaway" Gold 1-fach 200000 Warner Music Group Germany Holding GmbH Single

James Blunt: "Heart To Heart" Gold 1-fach 150000 Warner Music Group Germany Holding GmbH Single

Jason Derulo feat. Nicki Minaj & Ty Dolla $ign: "Swalla" Gold 1-fach 200000 Warner Music Group Germany Holding GmbH Single

Jax Jones feat. Raye: "You Don't Know Me" Gold 1-fach 200000 Universal Music Entertainment GmbH Single

Jon Bellion: "All Time Low" Gold 1-fach 200000 Universal Music Entertainment GmbH Single

Jonas Blue: "Fast Car" Gold 3-fach 600000 Universal Music Entertainment GmbH Single

Katy Perry feat. Skip Marley: "Chained To The Rhythm" Gold 1-fach 200000 Universal Music Entertainment GmbH Single

Major Lazer feat. DJ Snake & MØ: "Lean On" Platin 2-fach 800000 Warner Music Group Germany Holding GmbH Single

Major Lazer feat. Justin Bieber & MØ: "Cold Water" Platin 1-fach 400000 Warner Music Group Germany Holding GmbH Single

Martin Jensen: "Solo Dance" Gold 1-fach 200000 Universal Music Entertainment GmbH Single

Rag´n´Bone Man: "Skin" Gold 1-fach 200000 Sony Music Entertainment Germany GmbH Single

Robin Schulz feat. Francesco Yates: "Sugar" Platin 2-fach 800000 Warner Music Group Germany Holding GmbH Single

Sage The Gemini: "Now And Later" Gold 1-fach 200000 Warner Music Group Germany Holding GmbH Single

Shakira feat. Maluma: "Chantaje" Gold 1-fach 200000 Sony Music Entertainment Germany GmbH Single

Mit 18 Titeln im Mai 2017 sichert sich Warner Music den Spitzenplatz in der monatlichen Edelmetallstatistik des Bundesverbands Musikindustrie . Besonders erfolgreich bei den Hamburgern waren Ed Sheeran und Bruno Mars Universal Music kommt im Mai auf acht Nennungen, während Sony Music in dem Zeitraum vier Titel gemeldet hat.BMG verlieh Gold an Max Giesinger. Die Alice Merton & Paul Grauwinkel GbR, die die Single "No Roots" von Alice Merton vermarktet, erhielt für diesen Track ebenfalls Gold.Insgesamt gab es im Mai 32 Gold- und Platin-Awards, nachdem im Vormonat lediglich15 Auszeichnungen in der Auswertung auftauchten. Im Mai 2016 waren es 22 Titel.

Quelle: MusikWoche

