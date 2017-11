Warner Music legt im Geschäftsjahr zu

Großansicht Mit Warner Music im Fiskaljahr im Plus: Stephen "Steve" Cooper (Bild: Warner Music Group) Mit Warner Music im Fiskaljahr im Plus: Stephen "Steve" Cooper (Bild: Warner Music Group)

Zunächst sind es nur vorläufig geschätzte und noch nicht von den Wirtschaftsprüfern von KPMG testierten Zahlen, die die von CEO Stephen Cooper geleitete Warner Music Group am 28. November für ihr Ende September 2017 abgelaufenes Geschäftsjahr vorlegte , doch bei Umsätzen und Vorsteuergewinnen legt der Musikkonzern zu.Demnach soll die Warner Music Group in den zwölf Monaten von Anfang Oktober 2016 bis Ende September 2017 konzernweite Einnahmen zwischen 3,566 Milliarden Dollar und 3,586 Milliarden Dollar erzielt haben; umgerechnet gut drei Milliarden Euro. Im Vergleich zu den 3,246 Milliarden Dollar aus dem vorherigen Fiskaljahr würde das ein Umsatzplus von mehr als drei Prozent bedeuten.Im Bereich Recorded Music nahm Warner Music demnach im jüngsten Fiskaljahr zwischen 3,013 Milliarden Dollar und 3,028 Milliarden Dollar ein, ein Plus von knapp drei Prozent zu den 2,736 Milliarden Dollar aus dem Vorjahr. Und auch die Publishing-Sparte Warner/Chappell erzielte bei Umsätzen zwischen 569 Millionen Dollar und 574 Millionen Dollar ein Plus von rund drei Prozent zu den 524 Millionen Dollar aus dem Vergleichszeitraum.Während das konzernweite OIBDA-Ergebnis vor Steuern und Abschreibungen mit operativen Erträgen zwischen 468 Millionen Dollar und 478 Millionen Dollar unter dem Vorjahreswert in Höhe von 507 Millionen Dollar blieb, legte die Warner Music Group bei einem EBITDA-Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen in einer Größenordnung zwischen 603 Millionen Dollar und 613 Millionen Dollar um rund vier Prozent über dem Vorjahresvergleichswert von 555 Millionen Dollar.

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu Unternehmen MusikWoche.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Musikbranche. Kostenlos lesen