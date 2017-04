Warner Music lässt Zebralution ziehen

Großansicht Kaufen Zebralution gemeinsam bei Warner Music heraus (von links): Konrad von Löhneysen, Kurt Thielen und Christof Ellinghaus (Bild: MusikWoche; Zebralution; Manfred Klimek; Montage MusikWoche) Kaufen Zebralution gemeinsam bei Warner Music heraus (von links): Konrad von Löhneysen, Kurt Thielen und Christof Ellinghaus (Bild: MusikWoche; Zebralution; Manfred Klimek; Montage MusikWoche)

Independence Day für Zebralution : Nach rund zehn Jahren unter dem Dach von Warner Music kaufte ein Konsortium mit City-Slang-Chef Christof Ellinghaus und Embassy-of-Music-Inhaber Konrad von Löhneysen sowie den Firmengründern Kurt Thielen und Sascha Lazimbat das Unternehmen Anfang April aus dem Konzern heraus. Ziel der erfahrenen Musikmanager ist es, den Digitalvertrieb mit einem erweiterten Label- und Repertoire-Team als Independent neu aufzustellen.Warner Music hatte Zebralution Anfang 2007 übernommen. Damals sickerten zunächst auf der Midem erste Informationen über einen Einstieg des Konzerns beim Digitaldienstleister durch, wenig später bestätigten beide Seiten die Beteiligung Der Schritt zurück in die Unabhängigkeit steht nun im Zusammenhang mit dem Divestment-Paket, das Warner Music, der Impala-Dachverband der europäischen Indies sowie die Merlin-Digitalplattform in Zusammenhang mit dem Kauf von Parlophone vereinbart haben: 2013 hatte sich der Musikkonzern bereit erklärt, einen gewissen Anteil an Katalogen und Rechten an Indies weiterzuverkaufen oder zu lizenzieren.In diesem Zusammenhang hatten bereits zuvor Chris Wright und Jeremy Lascelles mit Blue Raincoat Music das Unternehmen Chrysalis Records zurückgekauft oder die Beggars Group und XL den Radiohead-Katalog . Lascelles und Robin Millar übernehmen das britische Label mit dem von ihnen 2014 gegründeten Unternehmen Blue Raincoat Music.In den zehn Jahren seiner Zugehörigkeit zur Warner Music Group habe das Zebralution-Team unter der Leitung von Gründer und Geschäftsführer Kurt Thielen seine Umsätze aus dem Vertrieb der Musikkataloge seiner Label-Kunden an Download- und Streaming-Services kontinuierlich steigern können und zudem mit dem Geschäftsbereich der Hörbücher und Hörspiele "ein stark wachsendes zweites Standbein" aufgebaut, heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung."Wir haben zehn großartige Jahre mit Zebralution gehabt, einer Firma, die uns einen besonderen Zugang zur Indie-Welt ermöglicht hat", kommentiert Warner-Music-Central-Europe-CEO Bernd Dopp den Rückkauf. Er freue sich darauf, auch in Zukunft weiter mit Zebralution zu arbeiten und wünsche dem Management "das Allerbeste für die nächste Phase ihrer Reise mit der Company".Kurt Thielen bedankt sich derweil bei Bernd Dopp, Andreas Klöpfel und dem gesamten Warner-Music-Team "nicht nur für die großartige Unterstützung und den Freiraum, der es uns zehn Jahre lang ermöglicht hat, mit Zebralution das Beste aus beiden Welten - Major und Indie - zu verbinden, sondern vor allem auch für die Chance, die diese neue Phase für Zebralution bedeutet". Alle Mitarbeiter seien ebenso wie die neuen Shareholder "hochmotiviert, mit Zebralution 3.0 durchzustarten".Update: Details zum Volumen des Deals nannte Warner Music auf Nachfrage von MusikWoche nicht, der Konzern sei aber nicht mehr an Zebralution beteiligt.

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu Unternehmen MusikWoche.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Musikbranche. Kostenlos lesen