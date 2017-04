Warner Music lässt Kraftwerk aufleben

Am 26. Mai veröffentlicht das Warner-Music -Label Parlophone unter dem Titel "3-D Der Katalog" eine Dokumentation der Multi-Media-Auftritte der Düsseldorfer Elektronik-Pioniere Kraftwerk aus den Jahren 2012 bis 2016 in den führenden Kunstmuseen der Welt. Das Box Set enthält Neuaufnahmen der acht klassischen Alben der Band."3-D Der Katalog" wird in unterschiedlichen Konfigurationen auf Blu-ray, DVD, Vinyl, CD, Download sowie als Stream veröffentlicht und dokumentiert die 3-D-Auftritte von Kraftwerk zwischen 2012 bis 2016 in Museen wie dem Museum of Modern Art New York, der Tate Modern in London oder der Neuen National Galerie in Berlin in herausragender Bild- und Tonqualität mit Hi Definition 3-D Visuals und State Of The Art-Audio mit Dolby Atmos Surround Sound.Das Box Set umfasst die acht klassischen Alben der Band in chronologischer Reihenfolge: "Autobahn" (1974), "Radio-Aktivität" (1975), "Trans Europa Express" (1977), "Die Mensch-Machine" (1978), "Computerwelt" (1981), "Techno Pop" (1986), "The Mix" (1991) und "Tour De France" (2003).Das Deluxe Blu-ray-Box-Set enthält vier Blu-ray-Discs mit 3-D-Aufnahmen aller acht Kraftwerk-Alben sowie ein 236 Seiten starkes Buch, das neue und bisher unveröffentlichte Bilder enthält.Am Abend der ersten Etappe der Tour de France spielen Kraftwerk im Düsseldorfer Ehrenhof am 1. Juli ein von MCT veranstaltetes 3-D Konzert.

