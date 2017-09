Warner Music kauft Spinnin' Records

Das 1999 gegründete niederländische Dance-Label Spinnin' Records, zu dem auch eine Publishing- und Managementdivision gehören, ist künftig Teil von Warner Music . Roger de Graaf, Co-Gründer Spinnin', bleibt dem Label als CEO erhalten, wird aber nun eng mit Bart Cools, Executive Vice President Global A&R and Marketing Dance Music bei der Warner Music Group, arbeiten. Eelko van Kooten jedoch, der andere Spinnin'-Gründer, verlässt das Unternehmen."Die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft von Warner Music dreht sich immer darum, eine Umgebung zu schaffen, in der Künstler und Unternehmer aufblühen können", sagt Max Lousada, Chairman & CEO, Warner Music UK, der am 1. Oktober das weltweite Amt als CEO Recorded Music bei Warner Music übernimmt. Roger de Graaf und sein Team seien nicht nur weltweit führend in der Dance-Musik, sondern auch "Pioniere darin, Künstler auf neuartigen Wegen zu etablieren und Musikmarken aufzubauen".Für Stu Bergen, CEO International & Global Commercial Services Warner Music, ist es wichtig, dass der Major auch künftig die A&R-Aktivitäten weltweit ausbaut - und zwar über Zukäufe wie auch organisch. "Spinnin' ist ein Unternehmen wie gemacht für die Streaming-Ära, weil bei ihnen die Linie zwischen einem lokalen und einem globalen Hit wie auch die Distinktion zwischen Marketing und Handel verwischen." Für beide Unternehmen werde die Akquisition neue Möglichkeiten für Künstler eröffnen, die weltweite Reichweite erhöhen und frische Ideen bringen.Roger de Graaf bezeichnet Warner Music als die "perfekte Heimat" für Spinnin'. "Max, Stu, Bart und das gesamte Team glauben wirklich an unsere Kultur und unsere Hingabe an den Künstleraufbau."Bei Spinnin' stehen derzeit unter anderem Künstler wie Bob Sinclar, Chocolate Puma, EDX, Fedde Le Grand und Kris Kross Amsterdam unter Vertrag. In der Vergangenheit hat das Label zudem Musik von Afrojack, Armand van Helden, Dimitri Vegas & Like Mike, Martin Solveig, Martin Garrix, Nicky Romero und Tiësto veröffentlicht.

