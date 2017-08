Warner Music feierte Sommerfest in München

Großansicht Nach dem Auftritt von Marie Bothmer (hinten, von links): Doreen Schimk (Warner Music), Alex Kadis (Managerin Zak Abel), Martin Kummerow (Senior Media Manager Radio Warner Music) und Zak Abel sowie (vorn) Hubertus Dahlem (Produzent Marie Bothmer) , Luise Ganser (Brand Manager Warner Music), Marie Bothmer und Franz Semera (Senior Media Manager Radio) (Bild: MusikWoche) Nach dem Auftritt von Marie Bothmer (hinten, von links): Doreen Schimk (Warner Music), Alex Kadis (Managerin Zak Abel), Martin Kummerow (Senior Media Manager Radio Warner Music) und Zak Abel sowie (vorn) Hubertus Dahlem (Produzent Marie Bothmer) , Luise Ganser (Brand Manager Warner Music), Marie Bothmer und Franz Semera (Senior Media Manager Radio) (Bild: MusikWoche)

Beim alljährlichen Münchner Sommerfest von Warner Music , das am 29. August 2017 wieder in den Räumlichkeiten von Warner/Chappell und Warner Music in der bayerischen Landeshauptstadt über die Bühne ging, trat Marie Bothmer auf. Nach der Begrüßung der eingeladenen Geschäfts- und Medienpartner durch Doreen Schimk (Director Promotion & Coordination Warner Music Central Europe) und Luise Ganser (Brand-Managerin Warner Music) betrat Marie Bothmer die Bühne.Die 21-jährige Singer/Songwriterin aus Prien am Chiemsee, die derzeit in München lebt, hat jüngst einen Vertrag beim Warner-Music-Label DolceRita Recordings unterschrieben. Dort soll im Frühjahr 2018 ihr Debütalbum erscheinen. Auf der Dachterrasse stellte sie mit sanfter Stimme bereits einige Songs daraus vor und begleitete sich dabei auf der Akustikgitarre.Als Überraschungsgast gesellte sich der britische R&B/Soul-Sänger Zak Abel zu Marie Bothmer auf die Bühne. Gemeinsam sangen die beiden Warner-Music-Künstler zweistimmig eine spontane Version des Bill-Withers-Klassikers "Ain't No Sunshine". Bei ausgesuchten Grill-Spezialitäten und hochsommerlichen Temperaturen war der Abend damit jedoch noch nicht zu Ende. Bis nach Mitternacht nutzen die Gäste das Sommerfest noch für Gespräche und zum Netzwerken.

Quelle: MusikWoche

