Warner Classics & Jazz präsentierte den Händlern Höhepunkte

Kürzlich lud Warner Music Classics & Jazz zahlreiche Handelspartner aus Deutschland, Österreich und der Schweiz zur Händlertagung in die Hamburger Speicherstadt. Das Team um Stephanie Haase , Director Warner Classics, stellte Höhepunkte für 2017 vor und gewährte Einblicke in die Agenda von 2018.Ein Schwerpunkt stellt die Sammlung "Maria Callas - Remastered Live Recordings 1949-1964" dar, die zum 40. Todestag der Opernsängerin in den Handel kommt. Mit 42 CDs, drei Blu-rays und einem Buch erscheint die Edition am 15. September. Auf der Liste der Veröffentlichungen stehen zudem unter anderem ein neues Album von Countertenor Philippe Jaroussky, sowie neue Projekte von Christina Pluhar und Alison Balsom.Daneben begrüßte das Team die Musiker, die neu bei Warner Classics & Jazz unter Vertrag stehen. So konnten Warner Classics und die Erato-Familie Künstler wie die französische Trompeterin Lucienne Renaudin-Vary, die niederländische Geigerin Noa Wildschut, das franzöische Streicherquartett Quatuor Arod oder den amerikanisch-chinesischen Pianisten George Li in den Künstlerstamm aufnehmen.Außerdem stellte Warner Classics dem Handel eine Auswahl an Neuheiten und Katalog-Veröffentlichungen von EuroArts und den Münchner Philharmonikern vor. Miho Nishimoto , Brand Manager Warner Classics & Jazz, präsentierte anstehende Jazz-Neuheiten wie das Album "ON" von Nils Wülker, das am am 2. Juni auf den Markt kommt. John Coltrane wird zum 50. Todestag mit Wiederveröffentlichungen aus seiner Zeit bei Atlantic Records geehrt. Von Klaus Doldinger gibt es eine Deluxe-Edition seines "Symphonic Project" mit der Musik aus "Tatort", "Das Boot" und "Die unendliche Geschichte" in Orchesterfassung mit Klaus Doldinger's Passport.Anschließend ließen Warner Music und die Gäste den Abend in der Elbphilharmonie ausklingen. Dort spielte der türkische Pianist Fazil Say , Exklusivkünstler bei Warner Classics, eine seiner Eigenkompositionen und Stücke von Mozart.

