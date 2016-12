Warner-CEO lobt Teamleistung

Großansicht Verteilt Sonderlob: Stephen "Steve" Cooper (Bild: Warner Music Group)

In einem Rundschreiben an die Mitarbeiter der Warner Music Group, aus dem zum Beispiel und zitieren, streicht CEO Stephen Cooper zum Jahresabschluss die erzielten Erfolge heraus. So sei es dem Musikkonzern gelungen, größere Marktanteile hinzuzugewinnen als andere Majors, zudem habe man die höchsten Umsätze seit 2008 erzielt und den höchsten Ertrag der vergangenen Dekade.

