Wacken Winter Nights gehen in zweite Runde

Großansicht Traten im Eispalast bei den ersten Wacken Winter Nights auf: Tanzwut (Bild: ICS) Traten im Eispalast bei den ersten Wacken Winter Nights auf: Tanzwut (Bild: ICS)

Nach dem ausverkauften Debüt, das jüngst 3500 Zuschauer anzog, richten ICS Festival Service und Kooperationspartner Panem Et Circenses auch 2018 die Wacken Winter Nights aus. Mit Elvellon, Krayenzeit, Schandmaul und Skyclad stehen bereits die ersten Bands fest, die vom 23. bis 25. Februar 2018 auf einem Gelände in Wacken auftreten sollen.In diesem Jahr hatten die Veranstalter unter anderem Subway To Sally, Saltatio Mortis und Orden Ogan gebucht. Zudem gab es Attraktionen wie die sogenannten Mystic Woods, Schwertkämpfe und Feuershows.Das Festival erstreckte sich dabei auch auf den Ort Wacken. So las der Schauspieler Martin Semmelrogge im Landgasthof "Zum Wackinger" aus seiner Biografie, Poetry Slammer rezitierten Gedichte und die Dorfkirche bot eine Bühne für fünf verschiedene Bands. Darüber hinaus tauchten Lichtinstallationen das Festivalgelände in eine "mystische Atmosphäre", heißt es aus Wacken.."Wir sind mit der Premiere der Wacken Winter Nights sehr zufrieden. Es war ein tolles, entspanntes Festival mit Kleinkunst, Gauklern und fantastischen Bands", sagt Thomas Jensen , Geschäftsführer ICS. "Wir freuen uns nun darauf, das Feedback der Fans und deren Anregungen für die Planungen der nächsten Winter Nights miteinzubeziehen."

Quelle: MusikWoche

