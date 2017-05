Wacken verlegt Bierleitungen

Großansicht Sollen das Gelände optimieren: Baumaßnahmen auf dem Wacken-Infield (Bild: ICS) Sollen das Gelände optimieren: Baumaßnahmen auf dem Wacken-Infield (Bild: ICS)

Großansicht Leiten die Strukturmaßnahmen auf dem Gelände (von links): Florian Willner (KWB), Holger Hübner und Marc Loewe (beide Wacken Open Air) (Bild: ICS) Leiten die Strukturmaßnahmen auf dem Gelände (von links): Florian Willner (KWB), Holger Hübner und Marc Loewe (beide Wacken Open Air) (Bild: ICS)

Die Veranstalter des Wacken Open Airs von ICS führen die Infrastrukturarbeiten auf dem Festivalgelände fort. Bereits im Herbst 2016 wurde das Festivalgelände mit Planierraupen begradigt und die vorhandenen Drainagen erweitert, damit sich auf dem Gelände bei Regenwetter weniger Wasser sammelt.Außerdem wurde der Boden an einigen Stellen mit Schotter befestigt. Diese befestigten Wege sollen nicht nur dem Besucher mehr Sicherheit geben, sondern auch die Arbeit für Mitarbeiter, Sicherheitskräfte und Rettungsdienste optimieren."Wir haben einen Stauraumkanal aus Rigolen zur Aufnahme großer Niederschlagsmengen des gesamten Areals gebaut, der das Regenwasser speichert und in ein großes unterirdisches Rückhaltebecken einleitet", erläutert Florian Willner, Geschäftsführer der KWB Gruppe, die die Baumaßnahmen vor Ort leitet. "Das dort zwischengespeicherte Oberflächenwasser kann so nach und nach gezielt über Landgräben bis in den Nordostseekanal umgeleitet werden."Aktuell steht die Verlegung von unterirdischen Leerrohren an. Durch die Rohre verlaufen später Wasser-, Abwasser-, Glasfaser- und Stromleitungen - und eine "Bierpipeline", mit der die Bierstände auf dem Infield für den Festivalzeitraum direkt versorgt werden. "Ein großer Vorteil, denn ab sofort müssen keine Fässer mit schweren Fahrzeugen mehr über das Gelände transportiert werden. Zudem wird der Acker nicht jedes Jahr aufs Neue aufgerissen, um die Strom- und Glasfaser-Leitungen zu verlegen", teilen die Veranstalter mit."Die Verlegung der Leerrohre und die erweiterte Drainage verstehen wir als nachhaltige Investition in die Infrastruktur des Eventstandorts Wacken. Wir ebnen so den Weg für viele weitere Jahre Heavy Metal auf dem Wacken Open Air", sagt Wacken-Gründer Holger Hübner.Weitere Neuigkeiten gibt es bei den Bühnen und beim Sound. Die drei großen Hauptbühnen im Infield tragen ab sofort neue Namen: die Black, True und Party Stage heißen jetzt Faster-, Harder- und Louder-Stage."Faster Harder Louder: Das ist unser wichtigster Slogan! Drei Wörter, die das Festival und die Metalszene perfekt beschreiben. Und wir haben drei große Bühnen - passender geht's nicht", so Hübner.Für mehr Sound sorgen ab dem Festival 2017 eine zusätzliche dritte Reihe Lautsprecher im Zuschauerbereich vor den Zwillingsbühnen Faster und Harder. Sie sollen den Ton für die Gäste in den hinteren Bereichen verbessern. Auch die dritte Bühne auf dem Gelände, die Louder Stage, hatte bislang nur einige Delay-Lautsprecher. Auch hier ist ab diesem Jahr mehr Power im Einsatz.Im Zusammenhang mit dem Festival teilt darüber hinaus der Landesverband der Musikschulen in Schleswig-Holstein mit, dass das Wacken:Music:Camp in die vierte Runde geht. Vom 12. bis 20. August wird in der sogenannten "Kuhle" des Festivalgeländes musiziert. Dazu laden die Veranstalter Jungmusiker und Anfänger im Alter von 13 bis 17 Jahren ein, unter der Anleitung von professionellen Heavy-Metal- und Rockmusikern zu üben."Inspiration gibt es auf einem so legendären Gelände genug", betont Mitinitiator Enno Heymann. "Für die teilnehmenden Musiker ist das genau das Richtige, um mit der Hilfe von Produzenten und Coaches ihre eigenen Songs entwickeln und proben zu können."Um die Ausstattung des Wacken:Music:Camps weiter zu verbessern, hat das Projekt eine Crowdfunding-Aktion eingerichtet. Von dem gesammelten Geld sollen neue Instrumente, wie zum Beispiel E-Drums, angeschafft werden.

Quelle: MusikWoche

