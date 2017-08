Wacken Open Air auch virtuell ein Hit

Über 475.000 User nahmen das kostenlose Angebot der Deutschen Telekom an und genossen über deren Musik- und Entertainment-Plattform Magenta Musik 360 die Auftritte von Bands wie Volbeat, Megadeth und Emperor beim Wacken Open Air 2017 per HD- und 360°-Livestream. Der war auf der Magenta-Musik-Homepage , in der MagentaMusik 360 App und via EntertainTV zu verfolgen.Produziert hat den Livestream abermals der Partner Live Nation Brand Partnership & Media - wie in diesem Sommer auch schon bei Festivals wie Rock am Ring oder Parookaville. Unterstützt wird MagentaMusik 360 von Samsung Seit dem Launch im Juni 2017 mit dem Rock-am-Ring-Livestream hat MagentaMusik 360 nach Angaben der Telekom insgesamt bereits über 1,2 Millionen User generieren können. Dabei habe sich der Anteil der "Virtual-Reality-Zuschauer", die das Geschehen mit entsprechener Brille in 360 Grad verfolgen, beim vom ICS Festival Service veranstalteten Wacken Open Air gegenüber Rock am Ring "verdoppelt". Zudem habe man beim Metal-Happening in Norddeutschland eine "Tendenz von wiederkehrenden Live-Zuschauern und einer längeren Verweildauer über das gesamte Wochenende festgestellt".Wer noch einmal "in den Matsch abtauchen" wolle, könne über die Magenta-Website weiterhin Konzert-Highlights aus Wacken, Interviews vor Ort und Bonusmaterial als Video On Demand ansehen, "natürlich auch in 360°".

Quelle: MusikWoche

