Wacken macht Urlaub

Großansicht Wird 2018 zu einer Metal-Area: das Hotel Iberostar Club Cala Barca auf Mallorca (Bild: Iberostar) Wird 2018 zu einer Metal-Area: das Hotel Iberostar Club Cala Barca auf Mallorca (Bild: Iberostar)

Headliner gesucht

Großansicht Sticht 2018 in See: die Kreuzfahrt Fury & Friends (Bild: ICS) Sticht 2018 in See: die Kreuzfahrt Fury & Friends (Bild: ICS)

Wacken-Chef Holger Hübner blickt auf ein erfolgreiches Jahr zurück. "Für uns war wichtig, dass das Wacken Open Air (W.O.A.) als Mutterschiff gut gelaufen ist«, betont Holger Hübner , neben Thomas Jensen Leiter des Wacken-Veranstalters ICS . »Auch wenn es nicht ganz trocken geblieben ist, hatten wir mit dem Wetter in diesem Jahr Glück, alle Besucher sind gut nach Hause gekommen und auch von Terrorbedrohungen sind wir verschont geblieben.«Auch die Full Metal Cruise hätte sehr gut funktioniert, wohingegen man mit den Besucherzahlen beim Full Metal Mountain am österreichischen Nassfeld noch nicht zufrieden sei. »Dieses Angebot müssen wir unserer Zielgruppe noch einmal verstärkt näherbringen, da die Kombination aus Sport und Musik offenbar nicht ganz so einfach zu vermitteln ist wie etwa der Wellness-Faktor bei unseren Kreuzfahrten.«2018 liegt ein weiterer Fokus auf dem neuen Angebot Full Metal Holiday, das im Oktober in einem Vier-Sterne-Hotel auf Mallorca steigt. »Wir versuchen, unsere Brands weiter auszubauen und zu optimieren - und geben dabei weiter Vollgas.« Hübner weiß, dass man gerade für ältere Wacken-Besucher, die keine Lust mehr haben zu zelten, andere Angebote schaffen muss.»Dazu gehören die Kreuzfahrten und künftig unser Full Metal Holiday, aber auch vor Ort beim W.O.A. wurde unser neues 'Moshtel'-Hotel für die Festivalbesucher gut angenommen.»Die große Herausforderung im Metal-Geschäft bestehe für ihn aber nach wie vor darin, die Headliner von morgen zu finden. »Wir versuchen, über unsere Wacken Foundation oder das Metal Battle alles dafür zu tun, aber es bleibt mühsam und sehr aufwändig. Denn es ist absehbar, dass einige der ganz großen Bands nicht mehr ewig touren werden, das wirft für Indoor- wie Outdoor-Veranstalter große Probleme auf, wenn sie auch künftig ihre Hallen oder Festivals voll bekommen wollen.«Man hoffe zwar auf Acts, die diese Lücken schließen, aber derzeit seien diese leider noch nicht in Sicht: »Man braucht da einfach viel Geduld und die Puste, um durchzuhalten. Deswegen versuchen wir auch über unsere anderen Events außerhalb des Festivals, die Fans an Bands heranzuführen, die vielleicht noch nicht den Status von Iron Maiden oder Motörhead haben, aber dennoch gut sind.«Insgesamt sei die Metalszene aber gesund. Bei den Fans kämen junge Zuschauer hinzu - und sei es, dass Eltern ihre Kinder mit aufs Festival nähmen. »Gleichwohl ist uns klar, dass wir neue, hippe Bands brauchen, die auch die junge Zielgruppe ansprechen, damit 14- bis 16-Jährige auch Metal für sich entdecken und nicht nur radiotaugliche EDM oder ähnliches hören.«Metal gibt es nach wie vor beim Wacken Open Air zu hören, das 2018 vom 2. bis 4. August über die Bühne geht. Hier stehen mit Behemoth, Samael, Mantar, Night Demon und Walking Dead on Broadway weitere Bands fest, die zu den bereits davor bestätigten Acts wie Judas Priest, Nightwish, Running Wild, Doro, Dimmu Borgir, Children Of Bodom oder Arch Enemy stoßen.Ein musikalisch anderes Programm bietet indes die Fury & Friends Cruise, für die die Wacken-Veranstalter von ICS vom 7. bis 11. September 2018 neben den Namensgebern Fury In The Slaughterhouse auch noch Fools Garden, den H-Blockx-Sänger Henning Wehland, Mousse T., Fischer-Z, Terry Hoax, Stoppok und Scherbe Kontra Bass. Die Tour geht los ab Bremerhaven und dann weiter über Amsterdam und Helgoland wieder zurück nach Bremerhaven. Die Kreuzfahrt wird organisiert von TUI Cruises gemeinsam mit Stars At Sea, eine Marke der CC Cruise Company.Darüber hinaus ist ICS auch Kooperationspartner, wenn förde show concept im Mai 2018 die Kalkberg-Arena in Bad Segeberg bespielt. Am 18. Mai treten dort die Fantastischen Vier auf, einen Tag später spielt dort die Kelly Family.

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema Livebiz MusikWoche.livedaily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Livebranche. Kostenlos lesen