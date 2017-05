Wacken macht Urlaub auf Mallorca

Großansicht Begrüßt die Metalfans auf Mallorca: die Crew von Full Metal Holiday (Bild: ICS) Begrüßt die Metalfans auf Mallorca: die Crew von Full Metal Holiday (Bild: ICS)

Großansicht Hier steigt der Full Metal Holiday: das Hotel Iberostar Club Cala Barca auf Mallorca (Bild: ICS) Hier steigt der Full Metal Holiday: das Hotel Iberostar Club Cala Barca auf Mallorca (Bild: ICS)

Unter dem Namen "Full Metal Holiday - Destination Mallorca" bauen die Wacken-Veranstalter von ICS das Portfolio an kombinierten Musik- und Tourismusangeboten aus. Denn vom 15. bis 22. Oktober 2017 geht die erste Ausgabe der Veranstaltung über die Bühne. Als Reisepartner ist das Portal willst-du-weg.de mit an Bord."Mit Full Metal Holiday - Destination Mallorca bieten wir dem Metalfan eine Alternative zum gängigen Mallorca-Urlaub, die fernab vom Ballermann ist", sagt Mitorganisator und ICS-Geschäftsführer Holger Hübner . "Spanien hat auch eine starke Metalszene und deswegen freuen wir uns sehr auf unsere spanischen Gastgeber.""Das Vier-Sterne-Metalhotel Iberostar Club Cala Barca hat neben direktem Strandzugang verschiedene Pools und ist aufgebaut wie ein kleines Full Metal Village", so Hübner weiter. "Es gibt jede Menge Metal live on stage, ein Rahmenprogramm mit vielen Highlights und die Community ist unter sich. Sozusagen ein Treffen für die Metal-Familie unter der spanischen Sonne."Das Paket enthält Hin- und Rückflug, Transfer zum Hotel und sieben Tage All- Inclusive-Urlaub auf der spanischen Insel. Das Doppelzimmer kostet 1199 Euro, das Dreibettzimmer 1159 Euro und das Vierbettzimmer 1129 Euro pro Person. Zum Angebot gehört ein Rahmenprogramm mit Metal Karaoke, Lesungen, Workshops, All-Star-Jam Sessions, Meet & Greets und einer Headbangers Ballroom Disco.Auch die ersten Acts stehen bereits fest. Gebucht sind Doro Pesch , Dirkschneider, Kreator , Ross The Boss, Beyond The Black, Hardbone und Skyline.

