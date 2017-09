VUT präsentiert Antworten der Parteien zu den Wahlprüfsteinen der Indies

Zur anstehenden Bundestagswahl fühlte der Verband unabhängiger Musikunternehmen (VUT) den Parteien mit seinen Wahlprüfsteinen auf den Zahn. Im Fokus der Indies standen dabei fünf Schwerpunkte zur künftigen Ausgestaltung der Musikwirtschaft Dabei ging es um eine faire Beteiligung der Musikunternehmen an den von Onlineplattformen mit Musik erwirtschafteten Umsätzen, um die angemessene Abbildung der musikalischen Vielfalt im öffentlich-rechtlichen Radio, um den Schutz der Rechte unabhängiger Musikunternehmen, um Fragen der Musikwirtschaftsförderung und um den Abbau bürokratischer Hürden, zum Beispiel in Hinblick auf die Doppelbesteuerung von internationalen Künstlern in Deutschland ("Der administrative Aufwand nach Paragraph 50d des Einkommensteuergesetzes ist für kleine und mittlere Unternehmen kaum noch zu stemmen", erläuterte der VUT-Vorstandsvorsitzende Christof Ellinghaus kürzlich im Gespräch mit MusikWoche , das Verfahren schieße "weit übers Ziel hinaus" und führe "international zu einer Wettbewerbsverzerrung".)Kurz vor der Wahl stellt der VUT nun die Antworten von CDU/CSU, SPD, von Bündnis 90/Die Grünen, der Linken und der FDP auf die Wahlprüfsteine der Indieorganisation vor."Wir haben unsere 'Fünf Ideen zur Gestaltung der Zukunft der Musikwirtschaft' gemeinsam mit unseren Wahlprüfsteinen verschickt, um in Erfahrung zu bringen, wo die einzelnen Parteien hinsichtlich unserer Themen wie Value Gap, Rechtsdurchsetzung, Vielfalt im Radio, Musikwirtschaftsförderung und Doppelbesteuerung stehen", sagt VUT-Geschäftsführer Jörg Heidemann bei der Vorstellung der Antworten. "Ob und wie die befragten Parteien die Rahmenbedingungen für mittelständische Musikunternehmen verbessern wollen, darüber geben ihre Antworten auf unsere Vorschläge Auskunft."Die Antworten der Parteien fasst der VUT in einer Kurzübersicht auf seinen Onlineseiten zusammen , bewertet sie und ergänzt sie um ein Fazit. Außerdem stellt der VUT eine vergleichende Auswertung der Antworten der Parteien zum Download bereit.Während der VUT der Union zweimal ein "Daumen rauf"-Symbol und zudem eine zumindest positive Tendenz attestiert, kommen SPD und Grüne auf zwei "Daumen rauf"-Symbole, die Linke auf eins.

