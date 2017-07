VUT nennt Nominierte für VIA! Awards

Großansicht Nominiert für die VIA! Awards 2017: Alice Merton (Bild: Paper Plane Records Int.) Nominiert für die VIA! Awards 2017: Alice Merton (Bild: Paper Plane Records Int.)

Alice Merton

Alice Phoebe Lou

De Schkandolmokers

Ein Gutes Pferd

Footprint Project

Golf

Hanne Kah

Jawbones

Nosoyo

Oh Lonesome Me

Abay

Alice Merton

Christiane Rösinger

Die Heiterkeit

Die Höchste Eisenbahn

Friends Of Gas

Gurr

Haiyti

Käptn Peng & Die Tentakel von Delphi

Roosevelt

Abay für "Everything's Amazing And Nobody Is Happy"

All Diese Gewalt für "Welt in Klammern"

Antilopen Gang für "Anarchie und Alltag"

Christian Löffler für "Mare"

Die Höchste Eisenbahn für "Wer bringt mich jetzt zu den Anderen?"

Friends Of Gas für "Fatal Schwach"

Gurr für "In My Head"

Hundreds für "Wilderness"

Moderat für "III"

Roosevelt für "Roosevelt"

Audiolith

Buback

Erased Tapes Records

Humming Records

Jakarta Records

Nuclear Blast

PIAS Recordings Germany

Sinnbus

Snowhite Records

Tapete Records

A Summer's Tale als Sommerfestival

Ace Tee für "Bist du down?"

Deep Web Installation von Robert Henke & Christopher Bauder

Die Sterne für "Mach's Besser: 25 Jahre Die Sterne"

detektor.fm für "Pop ist kein weißer, heterosexueller Mann"

Feine Sahne Fischfilet für "Noch nicht komplett im Arsch"

Jan Böhmermann für "Echo 2018"

Plus1

Unter meinem Bett für "Unter meinem Bett 2"

Wiederaufbau des Golden Pudel Clubs in Hamburg

Großansicht 2016 einer der Höhepunkte des Reeperbahn Festivals: die Verleihung der VIA! VUT Indie Awards im Schmidts Tivoli, hier das Abschlussbild mit den Siegern, Laudatoren und Initiatoren (Bild: Bernd Jonkmanns) 2016 einer der Höhepunkte des Reeperbahn Festivals: die Verleihung der VIA! VUT Indie Awards im Schmidts Tivoli, hier das Abschlussbild mit den Siegern, Laudatoren und Initiatoren (Bild: Bernd Jonkmanns)

Insgesamt 50 Acts, Musikunternehmen und Experimente bilden die am 6. Juli veröffentlichte Longlist der Nominierten für die VIA! - VUT Indie Awards 2017 ab. Roosevelt und Alice Merton kommen dabei auf je zwei Nennungen, ebenso Abay, Frieds Of Gas, Gurr und die Höchste Eisenbahn.Die Auszeichnungen verleiht der Verband unabhängiger Musikunternehmen (VUT) am 21. September wieder auf den Indie Days im Rahmen des Reeperbahn Festivals . Die Gala geht wie in den Vorjahren im Theater Schmidts Tivoli in St. Pauli direkt an der Reeperbahn über die Bühne.In diesem Jahr gingen mehr als 700 Einreichungen für eine VIA!-Auszeichnung bei den Initiatoren des Awards ein - und damit doppelt so viele wie 2016, wie es aus Berlin heißt.Die VIA!-Longlist gibt es 2017 zum ersten Mal; bislang hatte der VUT nur die fünf ausichtsreichsten Kandidaten veröffentlicht. Mit zehn Nennungen dürfte sich nun die vorhandene Vielfalt der unabhängigen Szene breiter abbilden lassen."Wir verleihen die Preise für unabhängige Großartigkeit bereits zum fünften Mal und sind auch in diesem Jahr wieder zu Gast auf der Reeperbahn", teilt der veranstaltende Indieverband mit. "Das Verleihungsfest ist der Höhepunkt der VUT Indie Days, die im Rahmen des Reeperbahn Festivals vom 20. bis 23. September in Hamburg stattfinden."Hauptförderer der VIA! Awards ist die Behörde für Kultur und Medien der Freien und Hansestadt Hamburg.Alle Nominierten2016 gehörten der Elektronik-Act Moderat und sein Label Monkeytown zu den Siegern der VIA! VUT Indie Awards. Moderat wurden bester Act. Monkeytown bestes Label. Der Preis für den besten Newcomer ging an Mogli. Boy holten sich für "We Were Here" die Auszeichnung fürs "Bestes Album" ab und in der Kategorie "Bestes Experiment" gewann "Kaput - Magazin für Insolvenz und Pop". Die von VUT-Vorstand und Geschäftsstelle erstmals gemeinsam vergebene VIA! Indieaxt für besondere Verdienste für die unabhängige Musikbranche erhielt 2016 die Journalistin Christiane Falk. Durch den Abend führte Nina Fiva Sonnenberg.

Quelle: MusikWoche

