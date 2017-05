VUT lädt zum achten Klangfest

Großansicht Spielt auf dem Klangfest: die Unterbiberger Hofmusik (Bild: Lena Semmelroggen) Spielt auf dem Klangfest: die Unterbiberger Hofmusik (Bild: Lena Semmelroggen)

Open Air Bühne

Spui'maNovas

Philipp Partosch

RIZON

Gringo Bavaria

Coco

Da Boanad

Wally Warning & Ami

Change Leon

Carl-Orff-Saal

Tormenta Jobarteh

Andrea Pancur

Unterbiberger Hofmusik

Muriel Anderson

Le Bang Bang

Die Drei Damen

Trio Laccasax

CIAO WEISS-BLAU

Kleiner Konzertsaal

Sandra Hollstein

Mobile Ethnic Minority

Azhar Kamal

Elke Kottmair (Sopran) / Liviu Petcu (Klavier)

Benny Steinbach

MÄKKELÄ

DISTANCES

Ruth Maria Rossel

Blackbox

Ni Sala

Gurdan Thomas

MOCKEMALÖR

FUCK YEAH

Taiga Trece

Boshi San

L One

Am Pfingstsamstag, der 2017 auf den 3. Juni fällt, richtet der VUT-Süd in Zusammenarbeit mit dem Kulturreferat der Stadt München erneut das Klangfest im Münchner Gasteig aus. Mit dabei sind in diesem Jahr 32 Bands. Im Vorjahr lockte das siebte Klangfest insgesamt 13.000 Besucher in den Gasteig.Acts wie Sandra Hollstein, Mobile Ethnic Minority, Ni Sala oder Le Bang Bang spielen Gratiskonzerte auf vier Bühnen in und um den Gasteig. Daneben präsentieren sich traditionell bayerische Musikfirmen in den Räumen des Veranstaltungsorts.Das Musikprogramm steht bereits fest, weitere Details wollen die Veranstalter in den kommenden Wochen bekanntgeben.

Quelle: MusikWoche

