VUT Indie Days und VIA! VUT Indie Awards erneut auf der Reeperbahn

Die fünfte Verleihung der VIA! VUT Indie Awards geht am 21. September 2017 im Schmidts Tivoli in St. Pauli über die Bühne. Die Veranstaltung findet damit wie die VUT Indie Days bereits zum dritten Mal im Rahmen des Reeperbahn Festivals in Hamburg statt. Dort wird der Indie-Verband VUT vom 20. bis 23. September wieder Sessions und Workshops anbieten sowie seine Mitgliedervollversammlung abhalten.Hauptförderer der VIA! VUT Indie Awards ist bereits im dritten Jahr in Folge die Behörde für Kultur und Medien der Freien und Hansestadt Hamburg. Auch 2017 will man bei der Gala Preise in den Kategorien "Bester Newcomer", "Bestes Label", "Bester Act", "Bestes Album", "Bestes Experiment" sowie die VIA! Indieaxt verleihen. Aktuell läuft das Nominierungsverfahren."Kreatives Schaffen braucht gute Rahmenbedingungen", sagt Carsten Brosda, der Hamburger Senator für Kultur und Medien. "Der VUT ist für uns ein zentraler Partner in der Gestaltung und Verbesserung dieser Rahmenbedingungen. Die VIA! VUT Indie Awards, die wir gerne unterstützen, sind nicht nur die Krönung der Aktivitäten des VUT in Hamburg, sondern präsentieren zugleich die gesamte unabhängige Musikwirtschaft in ihrer Vielfalt und Kraft."Für die VUT Indie Days wird der Verband wieder gemeinsam mit dem Team des Reeperbahn Festivals ein vielfältiges Programm entwickeln. Das diesjährige Motto lautet "Slave To The Algorithm?" und stellt das Thema Daten in der Musikwirtschaft in den Vordergrund. Zudem wird der VUT wieder mit dem VUT Indie House in der Sanktpaulibar auf der Reeperbahn präsent sein und dort Workshops und Beratung anbieten. Im Indie House soll der Fokus verstärkt auf der Wissensvermittlung in Form von Workshops liegen."Es freut uns sehr, dass das Reeperbahn Festival und die Behörde für Kultur und Medien der unabhängigen Musikbranche einen festen Platz in der Stadt geben", sagt Jörg Heidemann , Geschäftsführer VUT. "Dieses Jahr werden wir vermehrt Formate zur Wissensvermittlung für unsere Mitglieder anbieten und damit für sie relevante Themen in den Fokus rücken. Wir danken der Behörde für Kultur und Medien herzlich für die erneute Förderung der Awards und freuen uns auf die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit dem Team des Reeperbahn Festivals."Für Detlef Schwarte , Director Reeperbahn Festival Conference, ist wichtig, dass der VUT kleinen und mittleren Musikunternehmen in Deutschland eine Stimme gebe. Der Verband bemühe sich spürbar, gesellschaftliche und politische Impulse zu setzen, die über die Musikwirtschaft hinausweisen. "Beides war in den vergangenen Jahren angezeigt und bleibt auch zukünftig unverzichtbar. Wir freuen uns darum sehr über die Fortsetzung unserer Zusammenarbeit - gern auch über 2017 hinaus - und sind gespannt auf die Themen und Sprecher, die Mitgliedsunternehmen und internationalen Partner, die Teil der VUT Indies Days beim Reeperbahn Festival 2017 sein werden."

