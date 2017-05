VUT greift in Wahlkampf ein

Großansicht Stellt Forderungskatalog auf: Jörg Heidemann vom VUT (Bild: VUT) Stellt Forderungskatalog auf: Jörg Heidemann vom VUT (Bild: VUT)

Der Indie-Verband VUT stellt zum Bundestagswahljahr unter dem Titel "Fünf Ideen zur Gestaltung der Zukunft der Musikwirtschaft" zentrale Themen für kleine und mittlere Musikunternehmen vor.Dazu zählen die faire Beteiligung an den von Onlineplattformen mit Musik erwirtschafteten Umsätzen, die angemessene Abbildung der musikalischen Vielfalt im öffentlich-rechtlichen Radio, der Schutz der Rechte unabhängiger Musikunternehmen, der Abbau bürokratischer Hürden und eine auf die Struktur der Branche zugeschnittene Musikwirtschaftsförderung."Mehr als 80 Prozent aller Neuveröffentlichungen stammen von unabhängigen Musikunternehmen, sie entdecken und entwickeln neue Talente und tragen maßgeblich zur musikalischen Vielfalt bei. Mit unseren Vorschlägen möchten wir einen Beitrag dazu leisten, die Rahmenbedingungen für kleine und mittlere Musikunternehmen und Künstlerinnen und Künstler, die sich selbst vermarkten, zu verbessern", sagt Jörg Heidemann , Geschäftsführer VUT.Konkret fordert der der Verband beim Thema faire Beteiligung an der Wertschöpfung gleiche Regeln für gleiche Musikangebote. "Aktuell ist YouTube nicht verpflichtet, Musik zu lizenzieren wie es beispielsweise für Spotify der Fall ist. Rechtlich sollte klargestellt werden, dass YouTube wie andere Streamingdienste zu behandeln ist, somit Musik voll lizenzieren muss und andernfalls schadensersatzpflichtig wird. Nur dann kann sich ein marktgerechter Preis für Streaming herausbilden."Auch beklagt der VUT dass unabhängige im öffentlich-rechtlichen Radio - bis auf wenige Ausnahmen - unterrepräsentiert sei. "Der Kultur- und Bildungsauftrag sollte daher von diesen Radiosendern verstärkt in die Tat umgesetzt werden, damit die Vielfalt, für die unabhängige Musikunternehmen stehen, auch abgebildet wird."Zudem verfügten Indies nicht über die zeitlichen, finanziellen und personellen Ressourcen, um ihre Rechte effektiv über Grenzen hinweg durchzusetzen. "Daher sind die rechtlichen Rahmenbedingungen so anzupassen, dass einerseits der Betrieb strukturell urheberrechtsverletzender Angebote erschwert wird und andererseits angemessene, praktikable Möglichkeiten für alle Betroffenen geschaffen werden, um gegen Rechtsverletzungen vorzugehen." Diese Unternehmen bräuchten eine Wirtschaftsförderung, die auf ihre Struktur zugeschnitten ist, die sich an alle Genres richtet und ihnen den Zugang zu Finanzierungs- und Digitalisierungsmöglichkeiten eröffnet, die ihren Arbeitsalltag erleichtere.Kritisch sieht der VUT das aktuelle Verfahren zur Freistellung bei Doppelbesteuerung bei Lizenzen. Dadurch entstehe ein hoher Arbeits- und finanzieller Aufwand. "Der Freistellungsprozess sollte mithilfe eines branchenspezifischen Anhangs des Fragebogens in den gängigsten Sprachen vereinfacht und beschleunigt werden. Davon würden nicht nur deutsche Musikunternehmen und ihre ausländischen Partner, sondern auch die zuständigen Mitarbeiter des Bundeszentralamts für Steuern profitieren.

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu Unternehmen MusikWoche.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Musikbranche. Kostenlos lesen