VUT beschwert sich beim DPMA über GVL-Vertrag

Großansicht Hält die neu formulierten Gesellschaftsvertrag der GVL für unvereinbar mit den gesetzlichen Vorgaben des VGG: VUT-Geschäftsführer Jörg Heidemann (Bild: VUT) Hält die neu formulierten Gesellschaftsvertrag der GVL für unvereinbar mit den gesetzlichen Vorgaben des VGG: VUT-Geschäftsführer Jörg Heidemann (Bild: VUT)

Der Verband unabhängiger Musikunternehmen (VUT) steuert auf einen Konflikt mit der Gesellschaft zur Verwertung von Leistungsschutzrechten (GVL) zu. Dabei geht es um den neuen Gesellschaftsvertrag der GVL. Das zum Jahreswechsel in Kraft getretene Papier erfülle die gesetzlichen Vorgaben nicht, kritisieren die Indies. Nun hat der VUT kürzlich Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde der GVL eingereicht, dem Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) in München.Aus Sicht des VUT sei der geänderte Gesellschaftsvertrag der GVL nicht mit den Vorgaben des 2016 angepassten Verwertungsgesellschaftengesetzes (VGG) vereinbar, heißt es aus Berlin, "denn im Ergebnis beherrschen die drei internationalen Konzerne - Universal, Sony und Warner - die GVL, während alle anderen Tonträgerhersteller keinen effektiven Einfluss nehmen können", wie der Verband auf seinen Onlineseiten mitteilt "Zum Teil werden Vorgaben des VGG nicht erfüllt, zum Teil verstößt der Gesellschaftsvertrag gegen das VGG", kritisiert der VUT dort. Dabei geht es unter anderem um die Verteilung der Einnahmen: So schreibe der Gesellschaftsvertrag der GVL "die sachlich falsche Verteilung von Einnahmen aus öffentlicher Wiedergabe ausschließlich nach Sendeminuten im Radio" nun "de facto auf Ewigkeit in den Statuten fest", kritisieren die Indies um den VUT-Vorstandsvorsitzenden Christof Ellinghaus und Geschäftsführer Jörg Heidemann in ihrer Mitteilung.Der Verband habe den Weg der Beschwerde beim DPMA gewählt, "da eine fair und sachgerecht verteilende GVL für viele der Mitglieder überlebenswichtig ist", lässt der VUT noch wissen.Die GVL hatte Ende Dezember mitgeteilt, ihren Gesellschaftsvertrag an die neuen gesetzlichen Vorgaben angepasst zu haben. Dabei sei es nicht allein um organisatorische Änderungen der Gremienstruktur gegangen, vielmehr finde nunmehr auch der "gesetzlich verankerte Grundsatz der Mitwirkung von Berechtigten und Gesellschaftern" stärker Berücksichtigung, wie es auf den Onlineseiten der Verwertungsgesellschaft heißt So sollen unter anderem Gesellschafter und Berechtigte künftig in einem gemeinsamen Gremium vertreten sei, der sogenannten Gesellschafter- und Delegiertenversammlung. Das neue Gremium soll den bisherigen Beirat ablösen, der als Organ die Interessen der Berechtigten in der GVL vertrat, und "noch größere Möglichkeiten der Einflussnahme bei der Beschlussfassung durch die Gesellschafter- und Delegiertenversammlung" schaffen.Gesellschafter der GVL sind weiterhin die Deutsche Orchestervereinigung und der Bundesverband Musikindustrie

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu Unternehmen MusikWoche.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Musikbranche. Kostenlos lesen