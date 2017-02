Vox und Sony Music feiern Falcos 60. Geburtstag

Am 19. Februar 2017 wäre der 1998 verstorbene Falco 60 Jahre alt geworden. Ein mehr als vierstündige Vox -Dokumentation über den österreichischen Künstler und neue Veröffentlichungen von Sony Music knüpfen sich an dieses Datum.Die Dolumentation "Er war Superstar - Falco. Eine Legende wird 60" will "seltene Archivinterviews, nicht veröffentlichte Tonbänder, einzigartige Live-Auftritte und Zeitzeugen" präsentieren, teilt Vox mit. So kommen unter anderem seine Exfrau Isabella Vitcovic und Stieftochter Katharina-Bianca sowie Wegbegleiter wie Manager Horst Bork , Bandkollege Thomas Rabitsch und Falco-Biograph Peter Lanz zu Wort.Einen Tag vor der Dokumentation, am 17. Februar, veröffentlicht Sony Music unter dem Titel "Falco 60" eine Doppel - sowie eine Dreifach -CD, ein Doppel-Vinyl und eine Doppel-DVD . Neben einigen raren Titeln wie etwa Falcos Duett mit Brigitte Nielsen, "Body Next To Body", bieten die Tonträger vier neue Remixe der österreichischen Künstler Ogris Debris, Milo Mills, Ynnox und Parov Stelar.Die DVD-Box bietet neben unveröffentlichtem Konzertmaterial, TV-Auftritten auch erstmals auf DVD die Videos, die Falco für jeden Song auf seinem zweiten Album, "Junge Römer" hatte drehen lassen.

Quelle: MusikWoche

