Vox strahlt Echo einen Tag nach der Gala aus

Anders als in den Vorjahren gibt es in diesem Jahr keine Liveübertragung vom Echo, der am 6. April 2017 in Berlin über die Bühne geht. Vox zeigt die Preisverleihung einen Tag später, am 7. April ab 20:15 Uhr.Dafür bettet Vox als neuer TV-Partner des Bundesverbands Musikindustrie beim Echo Pop die Veranstaltung in eine Art Themenwoche ein: Zu der gehört unter anderem am 1. April die Dokumentation "25 Jahre Echo". Zudem gibt es einen sogenannten "Echo-Countdown" in den Vox-Sendungen "Prominent!" (ab 27. März), "Grill den Henssler" (2. April) sowie "Shopping Queen" (27. März bis 31. März).Auch für die eigentliche Show plant man bei Vox Neues. "Der zweieinhalbstündige Award-Abend steht dieses Mal ganz unter dem Motto: von Musikern für Musiker", heißt es aus Köln. "Bei der Show dreht es sich um die Stars der Musikbranche, die bei der Übergabe der Trophäe ganz unter ihresgleichen sind."

Quelle: MusikWoche

