Vox knüpft mit Kelly Family an frühere Doku-Erfolge an

Großansicht Erzählten aus ihrem Leben (von links): Angelo, Kathy, John, Circus-Roncalli-Mitbegründer Bernhard Paul, Joey und Patricia Kelly (Bild: privat) Erzählten aus ihrem Leben (von links): Angelo, Kathy, John, Circus-Roncalli-Mitbegründer Bernhard Paul, Joey und Patricia Kelly (Bild: privat)

2,15 Millionen Zuschauer verfolgten am 18. November 2017 die vierstündige Vox -Dokumentation "Die Kelly Family - Die Geschichte einer außergewöhnlichen Familie" (Marktanteil: 8,5 Prozent). Bei den 14- bis 49-Jährigen saßen durchschnittlich 850.000 Zuschauer vor den Bildschirmen (Marktanteil: 9,7 Prozent).Damit erreicht Vox wieder Werte, die der Sender mit früheren Samstagabenddokus vorgelegt hatte. So kam "Das Phänomen Schlager" am 22. August 2015 auf 1,19 Millionen Zuschauer (Marktanteil: sechs Prozent); bei den 14- bis 49-Jährigen wollten damals 480.000 Menschen den Themenabend verfolgen (Marktanteil: 7,4 Prozent).Zudem konnte Vox mit dem Quotenerfolg die Schlappe bei der Echo-Dokumentation ausmerzen. Denn am 1. April 2017 hatte Vox lediglich 860.000 Zuschauer erreicht, die sich für die ebenfalls vierstündige Dokumentation "25 Jahre Echo" interessierten (Marktanteil: 3,6 Prozent). Bei den 14- bis 49-Jährigen schauten damals nur 480.000 Zuschauer zu (Marktanteil: 6,1 Prozent).In der Dokumentation zur Kelly Family hatte Vox sechs der Kelly-Geschwister - Patricia, Kathy, John, Jimmy, Joey und Angelo - fast ein Jahr lang begleitet. In dem Film öffneten sie ihr privates Familienarchiv; zudem kamen Wegbegleiter wie der Roncalli-Mitbegründer Bernhard Paul zu Wort und Moderator Thomas Gottschalk

Quelle: MusikWoche

