Vox führt Musikformate fort

Begibt sich für "Meylensteine" wieder mit seinem VW-Bus auf Tour durch Deutschland: Gregory Meyle

Ab dem 11. April 2017 strahlt Vox jeweils dienstags um 21.20 Uhr neue Episoden der Serie "Meylensteine" mit Gregor Meyle aus, gefolgt von "One Night Song - Blind Date im Wirtz-Haus" mit Daniel Wirtz um 22.20 Uhr.Gregor Meyle trifft in den neuen Folgen der Show unter anderem auf Helene Fischer, Howard Carpendale, die Sportfreunde Stiller und Marian Gold von der Band Alphaville. Mit den Musikern begibt sich Meyle an Schlüsselorte ihrer Karriere.Nachdem Vox bereits am 31. Mai 2016 die Pilotfolge von "One Night Song - Blind Date im Wirtz-Haus" gezeigt hatte, steht nun eine komplette Staffel im Programm. Dabei spielt Wirtz in jeder Folge mit einem anderen Künstler. Gemeinsam interpretieren die zwei Musiker dann in einer Nacht gemeinsam einen Song, den sie anschließend am nächsten Morgen vor Fans spielen sollen. Mit dabei sind unter anderem Wolfgang Niedecken, Glasperlenspiel, Henning Wehland und Max Mutzke.

