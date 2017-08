Vox bleibt Fernsehpartner beim Echo

Für die kommende Echo-Verleihung arbeitet der Bundesverband Musikindustrie (BVMI) 2018 erneut mit Vox zusammen. Der zu RTL gehörende Privatsender überträgt die Gala, die am 12. April in der Messe Berlin stattfindet, noch am selben Abend.BMVI-Geschäftsführer Florian Drücke freut sich, die Zusammenarbeit mit Vox beim Echo 2018 fortzusetzen. "Der erste Echo in neuer Gestalt war eine Herausforderung für die Veranstalter und Partner ebenso wie für die Presse und die Fans. Straffung der Verleihung und der TV-Show, Überarbeitung der Kategorien, Neuaufstellung der Jury - das alles bei laufendem Betrieb in einem neuen Team zu stemmen, war ein ziemlicher Ritt, den wir gemeinsam sehr gut bewältigt haben. Das neue Echo-Konzept für den 12. April 2018 jetzt noch ein Stück weiterzuentwickeln, ist eine kreative und organisatorische Aufgabe, auf deren Ergebnis alle gespannt sein können."Und Vox-Chefredakteur und Unterhaltungschef Kai Sturm fügt hinzu: "Bei unserer ersten Echo-Verleihung in diesem Jahr hatten wir uns zusammen mit dem BVMI zum Ziel gesetzt, die Veranstaltung für die deutsche Musikbranche wieder zu einem Highlight zu machen. Von den anwesenden Künstlern, Managements und Labels haben wir das Feedback bekommen, dass uns das auch gut gelungen ist. Das bestätigt und motiviert uns, unseren neu eingeschlagenen Weg weiterzugehen."Die Herausforderung sei es nun, laut Sturm, die gute Stimmung in der Halle noch besser auf den Bildschirm zu transportieren. Dafür werde die Veranstaltung im kommenden Jahr noch am Verleihungsabend, und nicht wie 2017 am Tag danach, ausgestrahlt.

