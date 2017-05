Vote & Quote: Weltmarkt

Warnende Stimmen: 50,6 Prozent der Teilnehmer der aktuellen "Vote & Quote"-Umfrage auf der Startseite von MusikWoche weisen darauf hin, dass man trotz der Zuwächse auf dem Weltmarkt noch immer weit weg sei von den alten Top-Zahlen.Und 13,6 Prozent der User fürchten, dass sich bei einem etwaigen Ende des Streamingbooms die Lage wieder verschlechtern könnte. Es gibt aber auch Optimisten. 21 Prozent glauben, dass die Kurve noch weiter nach oben zeigen wird.Die neue "Vote & Quote"-Umfrage beschäftigt sich mit den Veränderungen in der Vertriebslandschaft: Believe hat Soulfood übernommen und The Orchard finetunes. Wird die Konsolidierung im Vertriebsbereich weitergehen? Gibt es noch weitere Kandidaten, die vereint stärker wären oder decken die bestehenden Vertriebsstrukturen bereits die Bedürfnisse ab? Oder bleiben kleine Labels dabei auf der Strecke? Stimmen Sie mit ab auf der Startseite von MusikWoche.

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu Unternehmen MusikWoche.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Musikbranche. Kostenlos lesen