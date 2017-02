Vote & Quote: Neue Spielregeln beim Echo 2017

Hauchdünner Vorsprung: 33,6 Prozent der Teilnehmer an der jüngsten "Vote & Quote"-Umfrage auf den Onlineseiten von MusikWoche halten von den neuen Echo-Spielregeln mit weniger Kategorien und mehr Jury nicht viel. Allerdings begrüßen auch 32,8 Prozent die Reformentscheidung des Bundesverbands Musikindustrie (BVMI).Weitere 16 Prozent finden die Neureglung im Grunde okay, bemängeln aber, dass der Kompromiss zwischen Kunst und Kommerz ist noch nicht ausgegoren sei. Und immerhin 17,6 Prozent finden, dass der Echo nie glaubwürdig werden könne, solange dort noch Charts-Acts prämiert werden.Und auch bei der aktuellen "Vote & Quote"-Umfrage geht es um den Echo - wenn auch den Echo Klassik, der im Oktober in die Elbphilharmonie nach Hamburg zieht . Was halten Sie davon? Ist das eine kluge Entscheidung und gute Geste oder geht es nächstes Jahr doch wieder nach Berlin? Sollte die Gala in einer anderen Stadt als in Hamburg, München und Berlin stattfinden? Oder braucht es neben Echo Jazz und Reeperbahn Festival in der Hansestadt nicht noch ein Event? Stimmen Sie mit ab auf der Startseite von MusikWoche

Quelle: MusikWoche

