Vote & Quote: Marktkonzentration im Livebiz und eine Woche voller Events

Eindeutiges Urteil: Fast die Hälfte aller Teilnehmer der "Vote & Quote"-Umfrage auf der Startseite von MusikWoche glaubt, dass die Monopolisierung, wie sie in der Übernahme von Four Artists durch CTS Eventim zum Ausdruck kommt, der gesamten Branche schade. Weitere 21,8 Prozent rechnen damit, dass demnächst noch weitere Übernahmen folgen, während 16,4 Prozent einen Zweikampf zwischen Eventim und Live Nation erkennen. Nur 14,5 Prozent glauben, dass unter dem Radar der Großen künftig genügend Luft für unabhängige Unternehmen bleibt.Die neue "Vote & Quote"-Umfrage beschäftigt sich mit der Austragung des Deutschen Musikautorenpreises, des Live Entertainment Awards (LEA) und dem Echo 2017. Was war Ihr Eindruck? Haben BVMI und Vox beim Echo die richtigen Weichen gestellt? Hat der LEA in Frankfurt alles in den Schatten gestellt oder sind familäre Events wie der Deutsche Musikautorenpreis am besten?Stimmen Sie hier mit ab.

Quelle: MusikWoche

