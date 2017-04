Vote & Quote: LEA macht das Rennen

Der LEA hat das Rennen gemacht: 44,1 Prozent aller Teilnehmer an der jüngsten "Vote & Quote"-Umfrage auf der Startseite von MusikWoche, bei der es um die drei Preisverleihungen binnen sieben Tagen ging, hat es anscheinend beim LEA in Frankfurt am besten gefallen.Knapp dahinter folgt mit 40,8 Prozent der Deutsche Musikautorenpreis der GEMA, wo die User besonders den familiären Charakter hervorheben. 15,1 Prozent finden zudem, dass der BVMI und Vox die Weichen beim Echo richtig gestellt haben.Die neue Umfrage beschäftigt sich mit dem Weltmarkt im Bereich Recorded Music, der laut den aktuellen IFPI-Zahlen um 5,9 Prozent zugelegt hat . Wie beurteilen Sie die Entwicklung? Ist das großartig und erst der Anfang einer neuen goldenen Ära, zahlt sich die Digitalisierung der Branche endlich aus? Sollte man darauf hinweisen, dass man von alten Zahlen noch weit entfernt ist? Oder sieht es gar düster aus, wenn der Streamingboom abebbt? Stimmen Sie hier mit ab.

Quelle: MusikWoche

