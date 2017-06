Vote & Quote: Konsolidierung im Vertriebsbereich

Fast 40 Prozent der Teilnehmer an der jüngsten "Vote Quote"-Umfrage auf der Startseite von MusikWoche befürchten, dass mit Übernahmen und Fusionen wie zuletzt bei finetunes und The Orchard die kleinen Labels auf der Strecke bleiben.Weitere 32,8 Prozent der Nutzer prophezeien zudem, dass die Konsolidierungsprozesse im Vertriebsbereich weitergehen werden. Immerhin 20,7 Prozent der Teilnehmer finden, dass die bestehenden Vertriebsstrukturen die Bedürfnisse bereits abdecken. Mit 8,6 Prozent geht nur eine Minderheit davon aus, dass Übernahmen nicht immer automatisch mit mehr Marktanteilen einhergehen.Die neue "Vote & Quote"-Umfrage setzt sich mit dem Thema Sicherheitsvorkehrungen bei Live-Events auseinander. Nach dem Anschlag von Manchester erhöhen auch deutsche Veranstalter noch einmal die Sicherheit. Wie beurteilen Sie die Lage? Ist es richtig und wichtig, die Maßnahmen noch auszuweiten, oder sind die Sicherheitsvorkehrungen in Deutschland bereits sehr hoch? Oder sind Sie der Meinung, dass dies zwar psychologisch hilft, aber keine absolute Sicherheit bieten kann?Stimmen Sie hier mit ab.

Quelle: MusikWoche

