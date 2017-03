Vote & Quote: Frauen im Musikbiz und eine Woche voller Preise

Es sieht nicht gut aus: 38 Prozent der Teilnehmer an der jüngsten "Vote & Quote"-Umfrage auf der Startseite von MusikWoche finden, dass Einzelbeispiele von erfolgreichen Frauen nicht über patriarchalische Strukturen in der Musikbranche hinwegtäuschen können. Zudem betonen weitere 23,9 Prozent, dass es in den Chefetagen kaum weibliche Kräfte gebe.Immerhin 22,5 Prozent der Befragten sehen jedoch Fortschritte, denken aber, dass in diesem Bereich noch viel Arbeit vor Branche liegt. Und nur 15,5 Prozent sind der Meinung, dass die Musikbranche bezüglich der Gleichberechtigung von Mann und Frau eine Vorbildfunktion einnimmt.Die neue "Vote & Quote"-Umfrage beschäftigt sich mit der Austragung des Deutschen Musikautorenpreises, des Live Entertainment Awards (LEA) und dem Echo 2017. Der Musikautorenpreis findet am 30. März in Berlin statt, der LEA geht am 3. April in Frankfurt/M. über die Bühne, bereits am 6. April feiert die Branche dann beim Echo 2017 in Berlin. Denken Sie, dass die Veranstalter sich besser absprechen sollten? Wären drei Events an drei Tagen am selben Ort besser, um Reisekosten zu sparen? Oder besuchen sowieso nur wenige Gäste alle drei Veranstaltungen?Stimmen Sie hier mit ab.

Quelle: MusikWoche

