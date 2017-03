Vote & Quote: Echo Klassik 2017

Hohe Zustimmung für Hamburg als Echo-Austragungsort: Eine große Mehrheit von 70,4 Prozent der Teilnehmer der jüngsten "Vote & Quote"-Umfrage auf der Startseite von MusikWoche begrüßt die Entscheidung des Bundesverbands, den Echo Klassik 2017 in der Elbphilharmonie auszurichten . Nur 11,1 Prozent der Nutzer weisen darauf hin, dass es bei der Wahl von Echo-Austragungsorten auch noch andere Städte als die Metropolen Hamburg, München und Berlin geben könnte.Ebenfalls 11,1 Prozent finden, dass Hamburg nach dem Echo Jazz und dem Reeperbahn Festival nicht noch ein weiteres Event braucht. Nur 7,4 Prozent vermuten indes, dass der Echo Klassik 2018 eh wieder nach Berlin gehen wird.Die neue "Vote & Quote"-Umfrage beschäftigt sich mit dem Stand der Gleichberechtigung in der Musikwirtschaft. Nimmt die Musikbranche auch hier eine Vorbildfunktion ein? Gibt es Fortschritte, auch wenn vor der Branche noch viel Arbeit liegt? Oder können Einzelbeispiele nicht über patriarchalische Strukturen hinwegtäuschen? Oder ist es mit der Emanzipation schlecht bestellt, weil es in den Chefetagen kaum weibliche Kräfte gibt.Stimmen Sie hier mit ab.

Quelle: MusikWoche

