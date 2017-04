Vote & Quote: DMAP, LEA und Echo - eine Woche voller Preise

Fokus auf das Wesentliche: 35,9 Prozent der Teilnehmer an der aktuellen "Vote & Quote"-Umfrage auf der Homepage von MusikWoche finden die Preiswoche mit Deutschem Musikautorenpreis, Live Entertainment Award und Echo nicht so dramatisch, weil nur Wenige alle drei Veranstaltungen besuchen würden. 28,2 Prozent glauben, dass die Ballung von DMAP, LEA und Echo auch etwas Gutes habe. Denn dadurch bleibe im Rest des Jahres Zeit für andere Dinge.21,8 Prozent mahnen indes an, dass die Veranstalter sich besser absprechen sollten, und weitere 14,1 Prozent fordern gar, die drei Preise an drei aufeinanderfolgenden Tagen am selben Ort stattfinden zu lassen.Die neue "Vote & Quote"-Umfrage beschäftigt sich mit der Livebranche. Mit der Übernahme von Four Artists durch CTS Eventim geht die Konzentration auf dem Livemarkt weiter. Schaded die Monopolisierung der gesamten Branche oder läuft es auf einen Zweikampf zwischen CTS Eventim und Live Nation hinaus? Werden noch andere, bislang unabhängige Veranstalter bei einem Global Player Unterschlupf suchen, oder bleibt unterm Radar der Großen genügend Luft für unabhängigeUnternehmen? Stimmen Sie mit ab auf der Startseite von MusikWoche.

Quelle: MusikWoche

