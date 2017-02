Voodoo Jürgens und Julian le Play liegen bei Amadeus-Nominierten vorn

Fünfmal nominiert: Julian le Play

Bilderbuch

Nockalm Quintett

Pizzera & Jaus

Seiler und Speer

Wanda

Avec

Christina Stürmer

Hannah

Mavi Phoenix

Zoë

Der Himmel über Wien - Lemo

Hand in Hand - Julian le Play

Heite Grob Ma Tote Aus - Voodoo Jürgens

Helden - Flowrag

Jedermann - Pizzera & Jaus

Andreas Gabalier

Julian le Play

Lemo

Nik P.

Voodoo Jürgens

Ansa Woar - Voodoo Jürgens

MTV Unplugged - Andreas Gabalier

SchwarzoderWeiss - Rainhard Fendrich

Zugvögel - Julian le Play

20 Jahre - Nur das Beste! - Die Seer

Andreas Gabalier

Bilderbuch

Die Seer

Seiler und Speer

Wanda

Granada

Kimyan Law

Leyya

Mavi Phoenix

Voodoo Jürgens

Lemo (Musik & Text) - Himmel über Wien - Lemo

Hubert Molander und Emanuel Treu (Musik & Text) - Kick im Augenblick - Beatrice Egli

Lukas Hillebrand (Musik), Thorsteinn Einarsson und Noa Ben-Gur (Text) Kryptonite - Thorsteinn Einarsson

Helmut Martinelli und Gerald Moser (Musik & Text) - Nie mehr ohne dich - Die Paldauer

Bella Wagner, Hovannes Djibian und Masta Huda (Musik & Text) - Weapons Down - Bella Wagner

Avec - What If We Never Forget: Recording: Lukas Hillebrand, Alex Pohn, Markus Weiß; Mix: Lukas Hillebrand, Martin Scheer; Mastering: Mischa Janisch; Künstlerische Produktion: Lukas Hillebrand, Alex Pohn

Julian le Play - Zugvögel: Recording: Lukas Hillebrand , Alex Pohn, Markus Weiß; Mix: Lukas Hillebrand; Mastering: Chris Gehringer, Martin Scheer; Künstlerische Produktion: Lukas Hillebrand, Julian le Play , Alex Pohn

Möwe - Back In The Summer: Recording, Mix, Mastering, Künstlerische Produktion: Nikodem Milewski

Ritornell - If Nine Was Eight: Recording: Richard Eigner, Robert Pavlecka, Fridolin Stolz, Florian Wöss; Mix: Richard Eigner, Roman Gerold, Patrick Pulsinger; Mastering: Mike Grinser; Künstlerische Produktion: Richard Eigner, Roman Gerold

Soia - H.I.O.P.: Recording, Künstlerische Produktion: Daniele Zipin; Mix, Mastering: Patrick Kummeneker

Dawa

Granada

James Hersey

Leyya

Voodoo Jürgens

Alles mit Stil

Black Inhale

Harakiri For The Sky

Mayfair

Serenity

Ernst Molden

Herbert Pixner Projekt

Karl Ratzer Trio

Norbert Schneider

Wolfgang Puschnig

Die Seer

DJ Ötzi & Nik P.

Hannah

Nik P.

Nockalm Quintett

Elektro Guzzi

Mynth

Ogris Debis

Parov Stelar

Waldeck

Crack Ignaz

Dame

Nazar

Raf Camora

Texta

Christina Stürmer

Julian le Play

Lemo

Pizzera & Jaus

Thorsteinn Einarsson

Andreas Gabalier

Die Edlseer

Die jungen Zillertaler

Hansi Hinterseer

Marc Pircher

Bei den 17. Amadeus Awards, die am 4. Mai 2017 wieder im im Wiener Volkstheater verliehen werden, kommen Voodoo Jürgens und Julian le Play auf je fünf Nominierungen. Aber auch Andreas Gabalier und Lemo haben mit je vier Nennungen gute Chancen. Dreimal tauchen zudem die Seer und Pizzera & Jaus in der Liste auf, während Avec, Bilderbuch, Christina Stürmer, Granada, Hannah, Leyya, Mavi Phoenix, Nik P., das Nockalm Quintett, Seiler und Speer, Thorsteinn Einarsson und Wanda je zwemal aufgeführt werden.Auch das Liveprogramm nimmt Gestalt an. Zugesagt haben bereits James Blunt und Amy Macdonald. Durch den Abend führen Amadeus-Host Manuel Rubey und FM4-Moderatorin Riem Higazi. Der zur Show zurückgekehrte TV-Partner ORF überträgt die Award-Show zeitversetzt. Neu ist beim Showkonzept, dass bereits im Vorfeld der Award-Show für die Gewinner der acht Genre-Kategorien Mini-Dokumentationen gedreht werden, die dann als Gestaltungselement in die Show und die TV-Sendung einfließen."Der Hype um die florierende österreichische Musikszene hält erfreulicher Weise an", sagt Dietmar Lienbacher , Präsident IFPI Austria - Verband der Österreichischen Musikwirtschaft . "Das spiegelt auch die aktuelle Nominierten-Liste wider. Mit den Amadeus Awards wollen wir heimischen Musikschaffenden eine außergewöhnliche Präsentations-Plattform und dem Publikum eine originelle Show bieten. Mit dem ORF als TV-Partner werden wir den Amadeus auf das nächste Level heben und der vielfältigen österreichischen Musikszene zu einer noch größeren Bühne verhelfen."Die österreichischen Musikfans können dabei auf der Amadeus-Homepage für ihre Lieblingskünstler stimmen. Auf diese Weise soll die Online-Community mitentscheiden, an wen die Trophäen verliehen werden. Aus den Nominierten werden über die Publikumsabstimmung und Juryvoting die Gewinner gewählt, wobei beide Seiten zu jeweils 50 Prozent in die Wertung einfließen.Die Amadeus-Jury besteht aus rund 110 Experten der Musik- und Medienbranche. Die Nominierten wurden aus der Jury-Wertung und den Verkäufen im Jahr 2016 ermittelt, wobei 50 Prozent Verkaufserfolg des Vorjahres und 50 Prozent Jury-Wertung das Gesamtranking ausmachen. Die Nominierten des FM4 Awards werden von den Hörern des Radiosenders ausgewählt.Alle Nominierten des Amadeus Austrian Music Awards 2017:

Quelle: MusikWoche

