Vivendi-CEO taxiert Universal Music auf mehr als 40 Milliarden Dollar

Großansicht Sieht Universal Music bei einer bewertung von mehr als 40 Milliarden Dollar: Vivendi-CEO Arnaud de Puyfontaine (Bild: Dr) Sieht Universal Music bei einer bewertung von mehr als 40 Milliarden Dollar: Vivendi-CEO Arnaud de Puyfontaine (Bild: Dr)

Angesichts der Ertragszuwächse im Hause Universal Music - laut den jüngsten Zahlen für die ersten neun Monate des laufenden Jahres verbuchte der Musikkonzern von Anfang Januar bis Ende September 2017 bei einem EBITA-Vorsteuerergebnis in Höhe von 442 Millionen Euro ein Ertragsplus von gut 25 Prozent - schraubte Arnaud de Puyfontaine, CEO des Vivendi-Mutterkonzerns, die Bewertung des Musikmajors rauf:Zwar wollte er zunächst keine Zahlen nennen, auf die Frage aber, ob Universal Music vielleicht bereits mehr als 40 Milliarden Dollar wert sei, sagte Arnaud de Puyfontaine laut der Nachrichtenagentur "Reuters" bei einer Konferenz der Investmenbanker von Morgan Stanley zum Themenkreis Technologie, Medien und Telekommunikation in Barcelona schlicht "ja".Umgerechnet wären das fast 34 Milliarden Euro - und somit deutlich mehr als die Summe von 20 Milliarden Euro oder damals umgerechnet rund 22 Milliarden Dollar, die Vivendi-Chairman Vincent Bolloré noch vor gut einem halben Jahr bei der Jahreshauptversammlung des französischen Konzerns ins Spiel gebracht hatte Es sei zudem "eine Option", einen Minderheitsanteil an Universal Music zu veräußern, räumte CEO Arnaud de Puyfontaine nun in Barcelona ein, allerdings keine Option, die man "proaktiv" vorantreibe.

Quelle: MusikWoche

