Vivendi-Boss taxiert Universal Music auf 20 Milliarden Euro

Umsätze und Vorsteuergewinne rauf, ebenso wie die Umsätze aus der Vermarktung von Musik über Streamingdienste: Bei Vivendi sieht man die Musiktochter Universal Music auf Kurs für weiteres Wachstum und nachhaltige Profitabilität (Bild: Vivendi-Präsentation zur Jahreshauptversammlung, Screenshot)

Der französische Vivendi-Konzern richtete am 25. April 2017 im L'Olympia in Paris seine Jahreshauptversammlung aus. Dabei ging es um die Umsätze und Ergebnisse des abgelaufenen Jahres 2016 und die weitere Konzernstrategie, aber auch um die Bewertung der Universal Music Group:Vivendi-Chairman Vincent Bolloré taxierte die Musiktochter demnach vor den Aktionären auf einen Wert von 20 Milliarden Euro oder umgerechnet rund 22 Milliarden Dollar.Bolloré kann sich bei der Bewertung von Universal Music auf eine weitere Erholung im Musikgeschäft stützen - laut jüngsten IFPI-Zahlen wuchs der weltweite Musikmarkt 2016 nach Umsätzen um 5,9 Prozent - aber auch auf eine solide Bilanz der Musiktochter fürs abgelaufene Geschäftsjahr : So erzielte der Weltmarktführer im Musikbiz im Jahr 2016 bei Umsätzen in Höhe von 5,267 Milliarden Euro ein Plus von 3,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, das EBITA-Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen wuchs konzernweit um 8,4 Prozent auf 644 Millionen Euro.Die von Vincent Bolloré aufgerufene Bewertung würde die Universal Music Group somit etwa auf das Vierfache eines Jahresumsatzes taxieren, aber auch auf das 30-fache des jüngsten Vorsteuerergebnisses.2014 hatten Analysten der Bank Credit Suisse den Marktwert von Universal Music angesichts der sich abzeichnenden Wiederbelebung des Musikgeschäfts noch auf zehn Milliarden Dollar geschätzt, 2013 und 2015 hatte der Vivendi-Mutterkonzern zudem Übernahmeofferten für seine Musiktochter abgewiesen.2015 soll John Malone, Chairman der US-Unternehmensgruppe Liberty Media, laut früheren Berichten eine Summe jenseits von acht Milliarden Dollar für Universal Music geboten haben, 2013 hätte das japanische Unternehmen Softbank 8,5 Milliarden Dollar für Universal Music auf den Tisch legen wollen. Vivendi-Chefanwalt Frédéric Crépin bestätigte nun in Paris, dass Vivendi zwei Offerten für Universal Music zurückgewiesen habe und taxierte deren Volumen auf 6,5 beziehungsweise 13,5 Milliarden Euro.Die "New York Post" erinnert in diesem Zusammenhang zudem an jüngere Zukäufe und Merger im Musikgeschäft, die erheblich günstiger über die Bühne gingen: So übernahm Leonard "Len" Blavatnik mit seiner Beteiligungsgesellschaft Access Industries die Warner Music Group im Mai 2011 für rund 3,3 Milliarden Dollar , im November 2011 erhielt Universal Music den Zuschlag für die 1,4 Milliarden Euro schwere Firmenhochzeit mit EMI Recorded Music . Zuletzt ließ sich der Sony-Konzern zudem die Komplettübernahme der zweiten Hälfte an Sony/ATV rund 750 Millionen Dollar kosten.

Quelle: MusikWoche

