Vincent Gross tourt mit DEAG

Großansicht Hat als Livepartner die DEAG gewonnen: Vincent Gross (Bild: Sony Music) Hat als Livepartner die DEAG gewonnen: Vincent Gross (Bild: Sony Music)

Die erste Deutschlandtour von Vincent Gross veranstaltet die DEAG . Für den Sony-Music -Künstler sind bislang sieben Termine im Dezember gebucht. Darunter ist auch ein Konzert in der Schweiz, wo der in Deutschland geborene Sänger seit vielen Jahren lebt.Das Debütalbum von Vincent Gross, "Rückenwind", erschien am 24. März auf dem zur AOR-Labelgroup gehörenden Label Ariola. Aktuell bewirbt er seine neue Single "Du du du". Live sammelte der Künstler jüngst Erfahrungen im Vorprogramm von Mike Singer bei dessen ausverkaufter "Karma"-Tour.04.12.17 Hamburg, Stage Club05.12.17 Frankfurt, Nachtleben07.12.17 Köln, Yard Club08.12.17 Stuttgart, clubCANN09.12.17 München, Rumours10.12.17 Berlin, Privatclub17.12.17 CH-Aarburg, Musigburg

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema Livebiz MusikWoche.livedaily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Livebranche. Kostenlos lesen