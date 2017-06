VG Musikedition verbucht Ertragsrückgang

Großansicht Sah 2016 als ein insgesamt zufriedenstellendes Geschäftsjahr: Christian Krauß (Bild: VG Musikedition) Sah 2016 als ein insgesamt zufriedenstellendes Geschäftsjahr: Christian Krauß (Bild: VG Musikedition)

Auf der Mitgliederversammlung der VG Musikedition berichtete Geschäftsführer Chrisitian Krauß über das Geschäftsjahr 2016. Gegenüber dem Vorjahr verringerten sich die Gesamterträge der Verwertungsgesellschaft demnach von 6,356 Millionen Euro auf 5,812 Millionen Euro.Dies sei allerdings dem Umstand geschuldet, dass erstmals seit drei Jahren keine Vorauszahlungen für das katholische Gesangbuch "Gotteslob" erfolgten. Bereinigt um die Sondereffekte rund um das neue "Gotteslob" seien die Einnahmen gegenüber dem Vorjahr sogar um 1,374 Millionen Euro gestiegen, heißt es in einer Mitteilung der VG Musikedition.Dafür konnte die Verwaltungskostenquote von 9,8 Prozent im Vorjahr auf 9,67 Prozent für 2016 gesenkt werden.Darüber hinaus berichtete Christian Krauß in seinem Geschäftsbericht unter anderem über die derzeit laufenden Verhandlungen mit dem Verband deutscher Musikschulen (VdM) über eine Rahmenpauschalvereinbarung oder positive Entwicklungen in der Sparte "Fotokopieren in Musikschulen".

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu Unternehmen MusikWoche.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Musikbranche. Kostenlos lesen