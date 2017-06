Vevo stellte runderneuerte tvOS-App in München vor

Großansicht Hatten das Vevo-Logo und die Präsentation der neuen tvOS-App in München fest im Griff (von links): Nicola Formoy (Head of PR, Vevo), Jon Carvill (Senior Vice President Communications Vevo), Tina Funk (General Manager Vevo Germany), Alex Eß (Director Creative Content & Programming Vevo Germany) und Mark Hall (Head of Product Vevo) (Bild: Enes Kucevic / Vevo) Hatten das Vevo-Logo und die Präsentation der neuen tvOS-App in München fest im Griff (von links): Nicola Formoy (Head of PR, Vevo), Jon Carvill (Senior Vice President Communications Vevo), Tina Funk (General Manager Vevo Germany), Alex Eß (Director Creative Content & Programming Vevo Germany) und Mark Hall (Head of Product Vevo) (Bild: Enes Kucevic / Vevo)

Bei Vevo will man seine Präsenz im Wohnzimmer der Nutzer ausbauen und strebt dazu von den mobilen Geräten und Desktops auf den großen Bildschirm vernetzter Fernsehgeräte. Die Betreiber der Videoplattform stellten ihre dazu neu entwickelte App für Apple TV nun am 28. Juni 2017 bei einem Event in München vor - passend zum Thema Wohnzimmer in einem heimeligen Raum unter dem Dach des Hotels Cortiina in der Münchner Innenstadt.Auf Englisch war die jüngste Ausbaustufe der tvOS-App bereits seit einigen Wochen verfügbar, die Veranstaltung in München, zu der Vevo -Deutschlandchefin Tina Funk und Redaktionsleiter Alex Eß aus Berlin anreisten, diente nun als offizieller Startschuss für die wenige Tage zuvor ans Netz gebrachte deutschsprachige Version. Darüber hinaus ist Vevo auch auf anderen vernetzten TV-Geräten und Konsolen oder auch über Amazon Fire TV verfügbar."Vevo ist alles", sagte Geschäftsführerin Tina Funk bei der Begrüßung der Gäste zur Vorstellung der App. Man sei Musiksender und Lieferant von Unterhaltungsformaten, aber auch eine Tech-Company. Mit seinem Portfolio an Musikvideos und Eigenproduktionen wie "Vevo presents", "Vevo Lift" oder "dscvr" sei Vevo inzwischen in 14 Nationen mit eigenen Niederlassungen vertreten, hinzu kämen rund 200 Märkte, die man über die Zusammenarbeit mit YouTube erreiche.Die erst im Mai erreichte Rekordmarke von weltweit 23 Milliarden monatlichen Views schraubte Funk zudem rauf auf inzwischen 24 Milliarden Abrufe für die Musikvideos sowie eigenproduzierte Shows Vevo. Beim deutschen Start von Vevo im Oktober 2013, so erinnerte die Musikmanagerin, seien es noch 4,3 Milliarden gewesen. Im deutschen Markt habe zudem die Einigung im langjährigen Lizenzstreit zwischen der GEMA und YouTube zuletzt für einen Wachstumsschub gesorgt.Für die werbetreibende Wirtschaft sei das aufgrund der Zahlen interessant, aber auch in Hinblick auf das Schlagwort "Brand Safety", strich Tina Funk heraus: "Bei uns bucht man Werbung nicht auf User Generated Content."Der zusammen mit Vevo-Kommunikationsleiter Jon Carvill aus San Francisco angereiste Mark Hall führte als Head of Product schließlich durch die neue iOS App samt Anwendungen wie der Vevo Watch Party, zu er sich zahleiche Nutzer zusammenschließen können. Ziel bei der Entwicklung sei es gewesen, Nutzern die beste und am einfachsten zu bedienden Plattform an die Hand zu geben.Dass die jüngste Ausbaustufe nun auf Apple TV ihre Premiere feierte, begründete Hall mit der vorhandenen Popularität des Geräts sowie mit dessen Leistungsfähigkeiten. Auch wenn sich der Nutzer hier in einer App bewege, sei das Erlebnis kaum mehr vom Fernsehen zu unterscheiden, strich Hall mit Verweis auf die flüssigen Abläufe innerhalb der Anwendung heraus.Die Vevo-App rückt dabei zunächst die zuletzt angesehen Videos in den Blick, gefolgt von passenden Künstler-Sendern und dem individuellen Profil des Zuschauers entsprechenden redaktionellen Empfehlungen sowie den Eigenproduktionen des Unternehmens. Vevo erlaube den Zuschauern ein "Lean back"-Erlebnis, versetze sie aber auch in die Lage, wie im Plattenladen zwischen Musikvideos und anderen Entertainment-Inhalte zu stöbern.Vevo setzt derzeit weiter auf ein werbefinanziertes Modell - Pläne für ein kostenpflichtiges Abonnement hatte CEO Erik Huggers bei Vevo bereits im Frühjahr auf die längere Bank geschoben . Das bestätigte Jon Carvill nun in München: Wenn man ein Premiummodell wolle, müsse man das auch richtig machen, erläuterte er. Videoclips zu vermarkten, die es auch anderswo im Netz gebe, sei nicht die angestrebte Lösung.Im Anschluss lud das Vevo-Team schließlich Partner aus den Bereichen Musik, Medien und Marken zu einem Get-together in die Weinbar Grapes ein. Mit dabei waren unter anderem hochrangige Repräsentanten von Sony Music, Universal Music, Starwatch oder Warner/Chappell.

