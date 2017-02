Vevo-Boss tritt beim Abo auf die Bremse

Erik Huggers schiebt die Pläne für ein kostenpflichtiges Abonnement bei Vevo auf die längere Bank. Ein Abomodell stehe zwar auch weiterhin auf der Agenda, gehöre aber eher zu den langfristigen Zielen von Vevo, sagte der CEO der Plattform im Gespräch mit dem US-Branchendienst "Variety" Im Frühjahr 2016 hatte Huggers Überlegungen rund um ein Subskriptionsangebot selbst in die Öffentlichkeit getragen, der im Herbst zum Europachef beförderte Jon Gisby hatte noch im Sommer das Jahresende 2016 als mögliches Ziel dafür ausgegeben.Zunächst gehe es für den Musikdienst darum, international bereits in den kommenden Monaten "signifikant" zu expandieren, sagt Huggers nun gegenüber "Variety". Derzeit zeigt Vevo in 14 Märkten mit einer eigenen Plattform Präsenz, neben den USA unter anderem auch in Großbritannien und Deutschland. Die internationale Expansion sei "ein notwendiger erster Schritt".Darüber hinaus wolle man bei Vevo verstärkt eigene Originalinhalte schaffen, ließ Huggers wissen. Dabei wolle man sich allerdings auf kleine Musikformate oder Künstlerinterviews konzentrieren: "Bei uns dreht sich weiterhin alles um kurze Videoformate", sagte Huggers. Man wolle nicht im Stile von Netflix in die Produktion von TV-Formaten einsteigen.

