Verletzte bei Abreise von Lolloapalooza

85.000 Besucher kamen am 9. und 10. September 2017 zur ersten Ausgabe des Lollapalooza-Festivals auf der Berliner Trabrennbahn Hoppegarten. Das führte bei der Abreise vor allem am ersten Abend, als die Besucher durch ein Nadelöhr zur S-Bahn mussten, Medienberichten zufolge zu Kollabierten, Kreislaufzusammenbrüchen und Verletzten. Insgesamt 40 Personen seien betroffen, heißt es in einem Polizeibericht.Als Veranstalter des Lollapalooza Festivals fungiert die FRHUG Festival GmbH, ein Joint Venture der Hörstmann Unternehmensgruppe und des englischen Veranstalters Festival Republic.Das Problem bei der Abreise lag darin, dass es wegen der engen und knappen Zugänge zur S-Bahnstation zu langen Rückstaus kam, auch setzte die S-Bahn erst später mehr und längere Züge ein. Dennoch wären die Waggons überfüllt."Wir wussten, dass es ein Herausforderung wird", sagte Festivalsprecher Tommy Nick dem "Tagesspiegel". Man habe versucht, die Besucher dafür zu sensibilisieren. So kündigten bereits am Samstagnachmittag große LED-Bildschirme an, dass es bei der Abreise zu "längeren Wartezeiten" kommen könnte. Auch wurde empfohlen, das Gelände vor den Hauptbands zu verlassen. so hieß es auf der LED-Wand: "Bitte plant Eure Abreise rechtzeitig".Zu den Kreislaufzusammenbrüchen und den Verletzten sagte Nick, dass so etwas "bei Events dieser Größe immer wieder passiert. Da sind manche dehydriert und waren den ganzen Tag auf den Beinen." Nick berichtet zudem, dass es die Bahn bei Vorabtreffen mit BVG, Polizei und Rettungskräften abgelehnt hätte, die Taktung zu erhöhen - "mit der Begründung, es gebe nicht genügend Personal." Anderseits teilt die BVG mit, dass die Veranstalter angeblich darauf verzichtet hätten, vorab mehr Züge anzufordern.Bei dem Festival waren Bands wie Foo Fighters, The xx, die Beatsteaks oder Mumford & Sons aufgetreten. Beim Debüt des Lollapalooza-Festivals 2015 auf dem Flughafen Tempelhof in Berlin gab es wegen organisatorischer Missstände ebenfalls viel Kritik an den Veranstaltern. Weil das Gelände für Flüchtlinge gebraucht wurde, mussten die Veranstalter 2016 in den Park Treptow ziehen, wo es jedoch nur eine Genehmigung für ein Jahr gab.

