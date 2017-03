Verlag von Andrew Lloyd Webber landet bei Wintrup

Großansicht Hat sich mit dem Wintrup Musikverlag geeinigt: Andrew Lloyd Webber (Bild: Universal Music) Hat sich mit dem Wintrup Musikverlag geeinigt: Andrew Lloyd Webber (Bild: Universal Music)

Der Wintrup Musikverlag hat die Administration der Really Useful Group, dem Verlag des Musical-Komponisten Andrew Lloyd Webber, für Deutschland, Österreich, die Schweiz und einige weitere europäische Gebiete übernommen.Für Wintrup bedeute der Deal "eine tolle Verstärkung, gerade im Bereich der Theater- und Bühnenmusik", sagt Wintrup-Chef Walter Holzbaur . Dieses Segment habe man mit internationalen wie auch mit nationalen Urhebern in den vergangenen Jahren verstärkt aufgebaut.Nun dürfe man mit Andrew Lloyd Webber und der Really Useful Group ein "Flaggschiff" des Genres vertreten. "Wir bemühen uns konstant, alle Parteien nicht nur bei Lizenzierungsanfragen schnellstens zu bedienen. Dies wird durch solche hochkarätigen Vertragsabschlüsse belohnt", so Holzbaur weiter.Von Andrew Lloyd Webber stammen erfolgreiche Musicals wie "Cats", "Starlight Express" oder "Phantom der Oper".Zudem meldet Wintrup noch zwei weitere Vertragsabschlüsse. So hat das Unternehmen ein Subverlagsvertrag für den MPCA-Verlagskatalog vereinbart, der viele Songs des legendären Bluesmusikers Robert Johnson und des Sinatra-Autoren Sammy Cahn enthält.Neu in angedockt Detmold ist auch der US-amerikanische Verlag Razor & Tie Music. Hier finden sich Anteile an Songs unter anderem von Bruno Mars, Jessie J, Bebe Rexha, Hatebreed, All That Remains oder Norma Jean.

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu Unternehmen MusikWoche.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Musikbranche. Kostenlos lesen