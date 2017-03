Verein für Popkultur wählt neuen Vorstand

Großansicht Bei der Jahresversammlung (vorn, von links): Eric Landmann, Julia Ramonat, Catharine Krämer, Daniel Fiedler, Götz Gottschalk und Thorsten Groß sowie (hinten, von links) Mark Löscher, Beat Gottwald, Stephan Velten, Anne Haffmans, Tina Adams und Ben Rodenberg (Bild: Christoph Voy) Bei der Jahresversammlung (vorn, von links): Eric Landmann, Julia Ramonat, Catharine Krämer, Daniel Fiedler, Götz Gottschalk und Thorsten Groß sowie (hinten, von links) Mark Löscher, Beat Gottwald, Stephan Velten, Anne Haffmans, Tina Adams und Ben Rodenberg (Bild: Christoph Voy)

Der Verein zur Förderung der Popkultur, der regelmäßig den Preis für Popkultur verleiht, traf sich am 15. März 2017 zur Jahreshauptversammlung.Von den insgesamt über 500 Mitgliedern des Vereins kamen rund 100 Mitglieder und wählten einen neunköpfigen Vorstand. Neben Anne Haffmans (Domino ), die zur neuen Vorsitzenden bestimmt wurde, sitzen nun Julia Ramonat ( Beat The Rich ), Catharine Krämer ( Gemeinsame Sache ), Tina Adams (Caroline Records/Universal), Mark Löscher EXIT Media , 2. Vorsitzender), Götz Gottschalk (u.a. Nesola, Kassenwart), Eric Landmann (u.a. Beatsteaks-Management), Ben Rodenberg Gastspielreisen Rodenberg ) und Torsten Groß (Freier Kulturjournalist) im Vorstand.Außerdem wurde Harald Grams erneut zum Kassenprüfer ernannt. Neben verschiedenen anderen Tagesordnungspunkten entschied sich das Gremium auch einstimmig für eine sogenannte Frauenquote als verpflichtende Vorgabe für die Besetzung des künftigen Vorstands.Anne Haffmans erklärt, wie es dazu kam: "Insbesondere im Feld der Geschlechtergleichheit wird noch zu wenig getan in der deutschen Musikwirtschaft, da können und müssen wir besser werden. Als wir den Preis für Popkultur ins Leben gerufen haben, mussten wir uns zunächst auf die bestehenden Verhältnisse einstellen. Diese zu modernisieren, wird uns weiterhin ein wichtiges Anliegen sein."Der 2014 gegründete Verein verlieh am 9. September 2016 im Berliner Tempodrom erstmals den Preis für Popkultur. Dabei gehörten unter anderem Moderat, Bosse und Deichkind zu den Gewinnern. Die nächste Preisverleihung soll ebenfalls im September 2017 im Tempodrom stattfinden.

Quelle: MusikWoche

