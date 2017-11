Velomax und radioeins feierten Doppeljubiläum

Großansicht Beim Anschnitt der Geburtstagstorte (von links): Sebastian Rüß (Velomax), Michael Dropmann (radio eins) und Sybil Franke (Velomax) (Bild: Stefan Wieland/Velomax Berlin) Beim Anschnitt der Geburtstagstorte (von links): Sebastian Rüß (Velomax), Michael Dropmann (radio eins) und Sybil Franke (Velomax) (Bild: Stefan Wieland/Velomax Berlin)

Großansicht War Teil der Jubiläumsfeier: die Ausstellung "Naughty by Nature - Glückspilz" von Brigitte Heinrich (Bild: Stefan Wieland/Velomax Berlin) War Teil der Jubiläumsfeier: die Ausstellung "Naughty by Nature - Glückspilz" von Brigitte Heinrich (Bild: Stefan Wieland/Velomax Berlin)

Die Max-Schmeling-Halle und das Velodrom, die beide von Velomax betrieben werden, feierten am 17. November 2017 gemeinsam mit radioeins ihren 20. Geburtstag. Während in der ausverkauften Max-Schmeling-Halle die Gorillaz auftraten und Parov Stelar im Velodrom gastierte, empfingen Velomax und der öffentlich-rechtliche Sender, die nun beide auf 20 Jahre zurückblicken können, im VIP-Bereich des Velodroms gut 400 eingeladene Branchengäste.Die beiden Velomax-Geschäftsführer Sybil Franke und Sebastian Rüß dankten ihrem Team, allen Dienstleistern und Veranstaltern "für die tolle Zusammenarbeit in den zwei Jahrzehnten". Sie freuten sich "schon auf die nächsten 20 Jahre und die hoffentlich zahlreichen schönen Veranstaltungen in der Zukunft".Michael Dropmann, Marketingleiter radioeins, bezeichnete die Party als einen " traumhafter Abschluss und ein Highlight im '20 Jahre radioeins'-Jahr. "Es sah super aus, die Gäste waren entspannt und in Feierlaune." Zudem stellte Brigitte Heinrich ihre Ausstellung "Naughty by Nature - Glückspilz" vor, in der sie Fotos von Musikern zeigt.

Quelle: MusikWoche

