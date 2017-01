Velomax begann Jubiläumsjahr mit Verlosung

2017 feiert Velomax das 20-jährige Jubiläum der beiden Berliner Arenen Max-Schmeling-Halle und Velodrom . Zum Auftakt verloste die Betreibergesellschaft passend zum Anlass 20 Eintrittskarten. Dafür hatte Velomax einen Wettbewerb gestartet, bei dem Konzertbesucher ihre schönsten Liveerlebnisse schildern sollten.Eine Jury aus Velomax-Mitarbeitern wählte aus mehr als 100 Beiträgen schließlich einen Text der 19-jährigen Lisa Marie Tenbrinck aus, die von ihren Erlebnissen beim Konzert von Billy Talent berichtete. Dafür erhielt sie nun Tickets unter anderem für die Six Day Berlin, das Championsleague-Spiel der BR Recycling Volleys gegen Asseco Resovia Rzeszow, das Handballspiel der Füchse Berlin gegen die SG Flensburg-Handewitt und für Konzerte der Broilers, von Fritz Kalkbrenner sowie Blink 182, Robin Schulz, Parov Stelar und Casper."Uns haben alle Geschichten zu den Konzerten in 'unseren' Häusern gefallen und die Auswahl eines Gewinners war nicht einfach", teilt Velomax mit. "Es ist toll zu lesen, wie viele unterschiedliche Menschen hier zu Gast waren und sind und verschiedenste Erinnerungen und Emotionen mit den Konzertarenen, die nun bereits auf eine 20-jährige Historie blicken können, verbinden." Das zeige, dass die Max-Schmeling-Halle und das Velodrom es geschafft hätten, sich mit dem besonderen Veranstaltungsmix aus Konzerten, Sport, Family Entertainment, TV-Shows und Corporate Events fest in Berlin zu verankern.2017 Füchse, Berlin Max-Schmeling-Halle2017 Berlin Recycling Volleys, Max-Schmeling-Halle19.-24.01.17 Six Day Berlin, Velodrom23.01.17 Dropkick Murphys, Max-Schmeling-Halle02.-05.03.17 Disney On Ice, Velodrom04.03.17 Cesar Millan, Max-Schmeling-Halle09.03.17 Lindsey Stirling, Max-Schmeling-Halle10.03.17 Broilers, Max-Schmeling-Halle (ausverkauft)15.03.17 Sabaton, UFO17.03.17 Fritz Kalkbrenner, Velodrom27.03.17 Beginner, Max-Schmeling-Halle (ausverkauft)28.03.17 Korn, Velodrom13.04.17 AnnenMayKantereit, Max-Schmeling-Halle (ausverkauft)14.04.17 Bonez MC & Raf Camora, Velodrom27.0417. Deftones, UFO27.05.17 City, Max-Schmeling-Halle29.06.17 Blink-182, Max-Schmeling-Halle07.10.17 Robin Schulz, UFO17.11.17 Parov Stelar, Velodrom18.11.17 SDP, Max-Schmeling-Halle24.11.17 Casper, Max-Schmeling-Halle

