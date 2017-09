VDKD ehrte Alice Merton

Großansicht Bei der Preisübergabe (von links): Folkert Koopmans (stellvertretender Präsident des VDKD), Karsten Jahnke (Ehrenmitglied des VDKD), VDKD-Ehrenpräsident Michael Russ, Udo Dahmen (Geschäftsführer und Künstlerischer Direktor der Popakademie Baden-Württemberg), Alice Merton und VDKD-Präsident Pascal Funke (Bild: Public Address) Bei der Preisübergabe (von links): Folkert Koopmans (stellvertretender Präsident des VDKD), Karsten Jahnke (Ehrenmitglied des VDKD), VDKD-Ehrenpräsident Michael Russ, Udo Dahmen (Geschäftsführer und Künstlerischer Direktor der Popakademie Baden-Württemberg), Alice Merton und VDKD-Präsident Pascal Funke (Bild: Public Address)

Alice Merton ist am Abend des 19. September 2017 in Hamburg mit dem Musikpreis des Verbands der Deutschen Konzertdirektionen (VDKD) ausgezeichnet worden. Die junge Pop-Künstlerin nahm den mit 10.000 Euro dotierten Nachwuchspreis im Penthouse Elb-Panorama im Atlantic-Haus von VDKD- Präsident Pascal Funke und VDKD-Ehrenmitglied Karsten Jahnke entgegen. Udo Dahmen , Künstlerischer Direktor, Geschäftsführer und Professor an der Popakademie Baden-Württemberg , hielt die Laudatio auf Alice Merton, die an der Popakademie in Mannheim studierte.Merton präsentierte den anwesenden Gästen anschließend einige ihrer Songs in einem Akustik-Set. Live ist sie außerdem beim Reeperbahn Festival zu erleben - am 20. September um 22.40 Uhr im Imperialtheater und am 21. September um 20.00 Uhr im Docks.Bei der Preisübergabe, die im Rahmen der VDKD-Verbandstagung in Hamburg stattfand, zitierte Pascal Funke aus der Begründung der Jury: "Die Stimme von Alice Merton nimmt einen vom ersten Ton an gefangen, ihr Song 'No Roots' hat innerhalb weniger Monate zahlreiche Chartspitzen erreicht. Live überzeugt Alice Merton mit einer beeindruckenden Bühnenpräsenz und Musikalität. Die Künstlerin hat immer an ihre Musik geglaubt; die erste EP mit vier Songs veröffentlichte sie im Frühjahr 2017 auf dem eigenen Label Paper Plane Records International. Von Alice Merton ist in Zukunft viel zu erwarten, sie besitzt internationale Qualität - man darf gespannt sein auf künftige Songs und ihre Karriere als Musikerin, die sicherlich bald weite Kreise ziehen wird."Der Musikpreis des VDKD wird jährlich wechselnd an förderungswürdige junge Musiker oder Ensembles beziehungsweise Bands aus den Bereichen der E-Musik oder U-Musik vergeben, die "zur Entwicklung eines innovativen, hochwertigen und vielfältigen Musiklebens in Deutschland beitragen". Die Preisträger werden jeweils aus Vorschlägen ermittelt, welche die Mitglieder des VDKD einreichen konnten.Bisherige Preisträger sind Madsen (2005), Joseph Moog (2006), Triband (2007), Koryun Asatryan (2008), Ruben Cossani (2009), das Asasello Quartett (2010), Florian Ostertag (2011), Natalia Gutman (2012), Heisskalt (2013), Felix Klieser (2014), Joco (2015) und Alexej Gerassimez (2016).

Quelle: MusikWoche

