Vanessa Mai bedankte sich bei RTL mit Platin

Großansicht Zum Abschied gab es Geschenke (von links): Frank Hoffmann (RTL), Vanessa Mai, Andreas Ferber (Management Vanessa Mai), Stefanie Frebel (RTL), Uli Mücke, Felix Bundschuh (IP) und Tom Sänger (RTL) (Bild: RTL) Zum Abschied gab es Geschenke (von links): Frank Hoffmann (RTL), Vanessa Mai, Andreas Ferber (Management Vanessa Mai), Stefanie Frebel (RTL), Uli Mücke, Felix Bundschuh (IP) und Tom Sänger (RTL) (Bild: RTL)

Vor dem Finale der RTL -Show "Let's Dance" bedankte sich die Sony-Music -Künstlerin Vanessa Mai kürzlich mit einer Platin-Auszeichnung für ihr Album "Für dich" bei dem Kölner Privatsender für die Zusammenarbeit. Dazu überreichte sie die Auszeichnung an RTL-Programmchef Frank Hoffmann Tom Sänger (Bereichsleiter Unterhaltung RTL) und Steffi Frebel (Redakteurin Unterhaltung bei RTL).Vanessa Mai war eine der ersten Künstlerinnen beim RTL-Label Music for Millions . Nun bilanziert man dort: "In den vergangenen Jahren etablierte Vanessa Mai sich rasch - vor allem dank der Unterstützung der Mediengruppe RTL - auf dem deutschen Musikmarkt und entwickelte sich zu einem der Gesichter des deutschen Schlagers."So saß Vanessa Mai 2016 in der Jury der RTL-Show "Deutschland sucht den Superstar" und wurde als Teilnehmerin zur diesjährigen RTL-Show "Let's Dance" eingeladen, bei der sie im Finale am 9. Juni den zweiten Platz erreichte.

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu aktuellen Events MusikWoche.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Musikbranche. Kostenlos lesen