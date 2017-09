Vaddi Concerts holt neuen Booker und bucht Dieter Thomas Kuhn

Alexander Hässler soll als neuer Booker bei Vaddi Concerts Geschäftsführer Marc Oßwald unterstützen. Damit baut das Freiburger Unternehmen, das Anfang 2017 den Betrieb aufnahm, das eigene Team aus.Alexander Hässler begann seine Musikkarriere als DJ in Freiburg und organisierte dann Partys sowie kleinere Konzerte in Freiburg. Nach einem Praktikum beim Zelt-Musik-Festival wirkte er fünf Jahre für das In Between Festival am Burghof in Lörrach bei der Programmgestaltung mit. Darüber hinaus buchte und betreute er für Karo Events zahlreiche Veranstaltungen in Freiburg und Umgebung.Dazu gehörte etwa das Freiburg Festival mit Künstlern wie Namika, Milow, Max Giesinger, Maxim oder das Festival I EM Music in Emmendingen mit Mark Forster, Birdy und Philipp Poisel. "Dank seines guten Musikgespürs brachte er unter anderem Sóley, Lucky Chops, Die Höchste Eisenbahn und L'aupaire in die Freiburger Clubs", teilt Vaddi Concerts mit.Bei dem Veranstalter wird sich Hässler künftig auch weiterhin um neue Bands im Clubbereich kümmern, daneben aber zusammen mit Oßwald die großen Shows in den Hallen und Open-Air-Veranstaltungen betreuen.Hässlers Start bei Vaddi Concerts ist auch eine Rückkehr zum Zelt-Musik-Festival, für das er ebenfalls neben Oßwald das Booking verantworten wird. Neben dem Zirkuszelt wird Hässler auch verstärkt für das Line-up im Spiegelzelt zuständig sein - mit der Möglichkeit, der Spielstätte seinen musikalischen Stempel aufzudrücken und dort seine Liebe zu Neuentdeckungen umzusetzen.Für Vaddi-Geschäftsführer Marc Oßwald "passt Alex Hässler perfekt in unser Team. Er kennt nicht nur die nationale und internationale Szene, sondern auch unser großes Arbeitsgebiet vom Elsass bis Allgäu. Ich bin sicher, dass er ganz bald seine Akzente setzen wird und freue mich sehr auf die Zusammenarbeit und den intensiven Austausch mit ihm".Auch Alex Hässler freut sich auf seine neue Aufgabe: "Der Wechsel zu Vaddi Concerts und die zukünftige Zusammenarbeit mit Marc Oßwald und dem ganzen Vaddi-Team ist für mich der richtige Schritt zum richtigen Zeitpunkt. Sich beim Aufbau der Marke Vaddi Concerts einbringen und nationale sowie internationale Top-Acts als auch fantastischer Newcomer und Neuentdeckungen präsentieren zu können, ist für mich ein persönliches Highlight und eine spannende Herausforderung, der ich mich sehr gerne stelle."Mit Vaddi Concerts ging zu Beginn des Jahres der laut eigenen Angaben größte Konzertveranstalter im südlichen Baden-Württemberg an den Markt. Mit den Büros in Freiburg und Tübingen betreut die Agentur neben Veranstaltungen aller Größenordnungen in Clubs und Hallen auch Open-Air-Festivals wie etwa das Zelt-Musik-Festival in Freiburg, das Hohentwiel Festival in Singen oder das Meersburg Open Air.Daneben ist Vaddi Concerts Management, Label und Tourneeveranstalter für Dieter Thomas Kuhn & Band . Für den Sänger hat das Unternehmen soeben für 2018 zahlreiche Konzerte und Auftritte gebucht. Unter dem Motto "Für immer und dich" stehen ab Februar bis September 2018 Live-Events für Dieter Thomas Kuhn & Band an.Auch wenn es sich dabei um die erste Konzertreise unter der Ägide von Vaddi Concerts handelt, so arbeiten Oßwald und Dieter Thomas Kuhn bereits seit vielen Jahren miteinander. Denn auch Oßwalds frühere Firma, Koko & DTK Entertainment, hatte bereits den Künstler betreut.Am 23. September 2017 endet im Kölner Tanzbrunnen die diesjährige Tour "Im Auftrag der Liebe - Teil 2". Bis dann werden über 160.000 Fans Dieter Thomas Kuhn auf der Tour gesehen haben. Von den 26 Sommershows waren 14 ausverkauft, darunter die drei Konzerte auf der Freilichtbühne Killesberg, zwei Shows beim Zelt Musik Festival Freiburg, die Gilde-Parkbühne Hannover, der Stadtpark Hamburg, zwei Auftritte im Amphitheater Hanau. Allein 20.000 Fans kamen in die Waldbühne Berlin zur größten Einzelshow.16.02.18 AT-Wien, Arena17.02.18 AT-Salzburg, Republic23.02.18 Dortmund, FZW Club24.02.18 Kaiserslautern, Kammgarn02.03.18 Bremen, Aladin-Music-Hall03.03.18 Lübeck, MUK - Musik- und Kongresshalle09.03.18 Düsseldorf, Stahlwerk10.03.18 Nürnberg, Löwensaal16.03.18 Bielefeld, Ringlokschuppen08.06.18 Leipzig, Freilichtbühne Clara-Zetkin-Park09.06.18 Ladenburg, Festwiese29.06.18 Köln, Open Air am Tanzbrunnen30.06.18 Stuttgart, Spardawelt Freilichtbühne Killesberg06.06.18 Stuttgart, Spardawelt Freilichtbühne Killesberg07.06.18 München, Tollwood13.06.18 Dresden, Filmnächte am Elbufer19.06.18 Mainz, Zitadelle20.06.18 Balingen, Marktplatz21.06.18 Singen, Hohentwiel22.06.18 Ulm, Münsterplatz27.06.18 Rastatt, Residenzschloss Open Air28.06.18 Ludwigsburg, Schloss03.08.18 Freiburg, ZMF04.08.18 Freiburg ZMF18.08.18 Bochum, Zeltfestival Ruhr24.08.18 Hannover, Parkbühne25.08.18 Berlin, Waldbühne07.09.18 Hamburg, Stadtpark08.09.18 Hamburg, Stadtpark14.09.18 Hanau, Amphitheater15.09.18 Hanau, Amphitheater

